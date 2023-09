Cantora Luísa Sonza vai continuar cantando ‘Chico’ em shows mesmo após traição

O término da cantora Luísa Sonza e Chico Moedas devido a uma traição colocou em dúvida sobre como seria as próximas apresentações da famosa.

Como detalhado pelo site Leo Dias, a traição anunciada ao vivo por ela no programa Mais Você.

A famosa chegou a lançar um single sobre o ex-namorado o que acabou gerando os questionamentos se seguiria cantando ou não a música.

A resposta da artista veio através de uma entrevista para o jornal Zero Hora.

“É sobre a arte. Sobre a música. Sobre o amor que existe em mim. Por isso que estou aqui”, afirmou Luísa, que tem o próximo show previsto para este final de semana, em Porto Alegre.

A música intitulada Chico chegou ao topo das músicas mais ouvidas no Brasil no Spotify e ficou nove dias nesta colocação.

Ainda de acordo com as informações, o fim do relacionamento de Luísa Sonza e Chico Moedas foi anunciado no dia 20 de setembro. Na ocasião, a cantora leu uma carta que revelava a traição.

Com informações do Portal Leo Dias

LEIA TAMBÉM: