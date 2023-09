Polêmicos, Cardi B “faz sexo” com o marido em banheiro durante VMA Imagem: reprodução Instagram (@iamcardib)

Cardi B, de 30 anos, e o marido Offset, de 31, causaram polêmica durante a premiação do VMA 2023 na madrugada desta quarta-feira (23).

Nos stories do Instagram, a cantora publicou um vídeo no banheiro simulando um ato sexual com o rapper.

Durante a brincadeira, uma mulher entra no banheiro e aparenta ficar desconfortável, mesmo assim, os dois continuaram com o ato.

Confira:

enquanto isso a cardi b no banheiro do VMA pic.twitter.com/jI019GAJ9y — luscas ™️ (@luscas) September 13, 2023

O casal começaram o namoro em 2017 e no mesmo ano engataram em um casamento. Os dois são pais de Kulture, 5 anos, e Wave, de, 2. Em 2022, a filha mais velha foi presenteada no aniversário de 4 anos, em julho, com US$ 50 mil em dinheiro, aproximadamente R$ 1 milhão.

Na época, a menina apareceu em vídeo mostrando as pilhas de dinheiro que havia ganhado.

Já em julho 2023, a cantora presentou os filhos com um parquinho no quintal de casa, avaliado em US$ em 20 mil, cerca de R$ 100 mil.

“Eu realmente fico boba pelos meus filhos….. Obcecada!!! Eu amo isso. Sabe, quando se trata de meus filhos, vou dar o mundo a eles”, escreveu Cardi no Twitter.

Após boatos, Maraísa desmente rumores de gravidez

Maraisa, aos 35 anos, recentemente se pronunciou para desmentir os boatos de que estaria grávida de seu namorado, o empresário Fernando Mocó. Esses rumores surgiram poucos meses após eles assumirem o relacionamento, gerando especulações nas redes sociais.

Durante sua participação no programa Podpah, Maraisa aproveitou a oportunidade para esclarecer a situação e afirmou categoricamente que não está grávida. Ela se mostrou surpresa com o fato de as pessoas estarem acreditando nesses boatos e reiterou que não está esperando um filho. Ela também explicou que é improvável que ela fique grávida, pois utiliza métodos contraceptivos, como o DIU e o chip, que a impedem de menstruar há cinco anos.

