Ozzy Osbourne anuncia nova cirurgia e diz estar com muita dor

O lendário músico Ozzy Osbourne está enfrentando mais desafios em sua recuperação após uma queda em 2019. Após cancelar sua participação no próximo festival de rock Power Trip devido a sua contínua recuperação, Osbourne anunciou que precisará passar por uma quarta cirurgia.

Em um novo episódio do The Osbournes Podcast, lançado esta semana, Osbourne confirmou que está se preparando para uma epidural, pois foi descoberto que o problema não está mais em seu pescoço, que já havia sido operado, mas sim em suas costas. Ele explicou que duas vértebras nas quais sua queda causou danos significativos estão agora desintegradas, deixando-o com uma considerável dor e desconforto.

Durante o podcast, sua filha Kelly perguntou se ele havia buscado uma segunda opinião médica. Sua esposa Sharon Osbourne também comentou que o médico disse: ?Não sabemos se vai funcionar ou não. Vamos obter uma segunda e terceira opinião.? E agora eles estão seguindo essa recomendação.

Os problemas em suas costas resultaram em uma postura inclinada para frente, afetando sua mobilidade e qualidade de vida. Sharon Osbourne compartilhou anteriormente que seu marido está ?melhorando muito?, mas ainda não está em condições de realizar shows ao vivo. Ozzy teve que tomar a difícil decisão de se retirar do festival Power Trip, onde seria um dos headliners ao lado de Metallica, AC/DC, Guns N' Roses e outros.

Em uma mensagem aos seus fãs, Ozzy Osbourne lamentou: ?Infelizmente, meu corpo está me dizendo que eu simplesmente não estou pronto ainda, e sou muito orgulhoso para que meu primeiro show em quase cinco anos seja pela metade.?

A família Osbourne está aguardando a aprovação dos médicos para retornar à Inglaterra, uma decisão que tomaram no ano anterior. Sharon Osbourne explicou que a privacidade e a oportunidade de Ozzy cuidar de seu jardim e pescar serão benéficas para ele durante sua recuperação.

A saga de recuperação de Ozzy Osbourne continua, com seus fãs aguardando ansiosamente sua melhoria e seu retorno aos palcos quando estiver totalmente recuperado.