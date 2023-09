Shakira recebe troféu no VMA e quebra recorde no YouTube com música sobre traição de Piqué

Nesta terça-feira (12), Shakira, aos 46 anos de idade, foi homenageada no VMA 2023, um dos maiores eventos da indústria musical. A cantora sul-americana teve um momento especial durante a premiação, com um espaço de aproximadamente dez minutos para uma apresentação recheada de sucessos de sua carreira. O destaque da noite foi a emocionante performance de ?Bzrp Music Sessions 53?, onde Shakira abordou a traição de Gerard Piqué, seu ex-companheiro, e fechou o pocket show sendo carregada pela animada plateia.

Troféu Michael Jackson Vanguard Award

Shakira não apenas emocionou o público com sua música, mas também recebeu uma honraria de grande prestígio. Ela se tornou a primeira cantora sul-americana a receber o cobiçado ?Troféu Michael Jackson Vanguard Award?. Essa premiação reconhece contribuições artísticas significativas na indústria da música. Nomes lendários como David Bowie, Madonna, George Michael e Jennifer Lopez já foram agraciados com esse troféu, destacando a importância da presença de Shakira no cenário musical global.

Recordes no YouTube

Além de sua incrível performance no VMA, Shakira já estava fazendo história em 2023. Seu videoclipe da música que aborda a traição de Gerard Piqué, lançado sob o título ?Bzrp Music Sessions 53?, estabeleceu um novo recorde no YouTube. O vídeo tornou-se o vídeo de música latina mais assistido em 24 horas, alcançando impressionantes 63 milhões de visualizações em um único dia.

Um Legado de Sucesso

Shakira é uma das artistas latinas femininas mais bem-sucedidas de todos os tempos, com vendas que ultrapassam a marca dos 100 milhões de álbuns em sua carreira. Além disso, ela detém o recorde de álbum mais vendido por uma artista latina com ?Laundry Service?, lançado em 2001.

O reconhecimento no VMA e a quebra do recorde no YouTube são testemunhos da influência duradoura de Shakira na música global e de seu talento contínuo em cativar e emocionar seu público. Com sua voz única e sua habilidade de contar histórias emocionantes por meio de suas músicas, Shakira continua a ser uma força imparável na cena musical internacional.

Esta noite no VMA 2023 não apenas homenageou uma artista notável, mas também marcou outro capítulo brilhante na carreira da estrela colombiana. A trajetória de Shakira é uma inspiração para artistas e fãs em todo o mundo, provando que o talento e a paixão podem transcender fronteiras e conquistar corações.