Liam Payne, da One Direction, é levado às pressas para o hospital com problema renal durante viagem à Itália

Liam Payne, membro da famosa boy band One Direction, enfrentou uma situação de emergência durante sua recente viagem à Itália. O cantor de 30 anos foi hospitalizado às pressas devido a problemas renais recorrentes enquanto celebrava seu aniversário de um ano de namoro com sua namorada, Kate Cassidy.

De acordo com relatos, Liam começou a sentir ?dores agonizantes? nos rins durante sua estadia no Lago Como, na Itália. Essa situação aconteceu logo após o cancelamento de sua primeira turnê solo no mês passado devido a problemas de saúde. Uma fonte informou: ?Liam está passando por um momento delicado, mas ele está no melhor lugar possível, e finalmente os médicos serão capazes de descobrir o que está acontecendo.?

A namorada de Liam, Kate Cassidy, estava ao seu lado para ajudá-lo quando ele ficou doente, e os médicos recomendaram que ele não espere para retornar para casa, pelo menos, nos próximos seis dias. Os médicos estão agora realizando uma série de testes para entender completamente a causa do problema renal recorrente.

No mês passado, o cantor compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde com seus fãs através do Instagram, revelando que estava hospitalizado devido a uma séria infecção renal. Ele também lamentou o adiamento de sua turnê sul-americana e prometeu reagendar as datas o mais rápido possível, enquanto assegurava aos fãs que os ingressos seriam reembolsados.

Liam Payne, que divide a guarda de seu filho, Bear, com a estrela pop Cheryl, destacou a importância do apoio de seus fãs durante esse período difícil. O mundo aguarda agora ansiosamente por atualizações sobre sua condição de saúde e a possibilidade de retomada de sua carreira musical após sua recuperação.