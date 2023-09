Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre desejo de ser mãe: ‘vontade de construir minha família’

Nesta terça-feira, 05 de setembro, Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, participou do PodDelas e falou sobre sua carreira, o seu mais novo papel como atriz, a vilã Preciosa Montebello da novela Fuzuê, sobre redes sociais e até mesmo sobre o desejo de ser mãe.

Sobre o contrato com a rede Globo, a atriz afirmou que se está lá desde os 9 anos é porque tem uma relação muito saudável e ainda revelou que é CLT : “Tenho carteira assinada. Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca fui de ficar reclamando. Sou pau para toda obra. Emendei trabalho, via como ótima oportunidade. Sempre fui grata, tratei as pessoas com respeito. Tenho uma relação muito saudável”.

E agora, interpretando a sua primeira vilã após tantas mocinhas na TV, Marina se diz realizada: “Eu sou muito feliz em novela das 7. O horário das 7 te permite causar como personagem, ele tem uma leveza. Tenho orgulho de estar fazendo novela, algo que une tantas famílias dentro de casa. A gente está muito feliz com Fuzuê. Preciosa gosta de moda e eu também”, revelou.

Marina prefere ser discreta sobre sua vida pessoal, e que por isso não é de postar. “Sou bem reservada. Não tenho Instagram privados. Não tenho close friends, de melhores amigos. Não tenho paciência. Eu gravo alguma coisa, falo que vou postar e passa e esqueço. Já fui mais postadeira, são fases”.

Sobre o futuro, a atriz reafirmou sobre a vontade de ter filhos. “Tenho muita vontade de construir minha família e de ter filhos. Poder estar próximo”, disse. “Tenho ideias de quando gostaria [que isso acontecesse]. Mas a vida vai mudando, com 20 anos achava que teria filhos com 28. E não foi isso que aconteceu”, lembrou - já que completou a idade neste ano.

Leia também: