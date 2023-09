Virginia Fonseca revela curiosidade de fãs e explica se ela ou Zé Felipe tem mais dinheiro

Reprodução Zé Felipe e Virginia Fonseca no clipe de 'Marrento' Foto: @zefelipecantor (Instagram)

Com apenas 24 anos, Virginia Fonseca tem uma conta milionária e o seu companheiro Zé Felipe, de 25, não está atrás. Mas, afinal, qual dos dois famosos tem um maior faturamento?

Em entrevista recente ao Gshow, a influenciadora e empresa falou abertamente sobre o assunto: “Nosso faturamento é igual, até porque tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele! Não fazemos conta de quanto cada um ganha, é tudo nosso”, esclareceu.

Virginia confessou que a relação dela com o cantor sertanejo é de pura parceria e que por isso tudo é dividido: “Eu e Zé somos muito parceiros, não fazemos acordo do tipo: ‘te ajudei nisso, agora você me ajudar nisso?’. Ajudamos um ao outro sempre, se precisar ou não! É de coração”, continuou.

A influenciadora ainda acrescentou que isso se dá, porque os sonhos de ambos são iguais: “Quando a gente ama, fazemos tudo pela pessoa, pra ver a pessoa bem, então a felicidade dele é a minha e vice-versa. Hoje temos sonhos iguais e se Deus quiser vamos alcançá-los juntos”.

O casal milionário iniciou o relacionamento há três anos e já tem duas filhas pequenas, Maria Alice e Maria Flor. Eles compartilham o dia a dia da família nas redes sociais e agora estão construindo uma mansão em Goiânia com 7 suítes e uma piscina de 100 metros quadrados. Na última semana, ela publicou alguns vídeos em seus stories no Instagram para mostrar a reforma.

Virginia Fonseca explica aos seguidores porque está sem aliança

A influenciadora urpreendeu a todos ao aparecer sem a sua aliança de casamento com Zé Felipe, por isso, resolveu explicar em seus stories que havia apenas mandado para lavar. . “Galera, estou sem aliança esses dias e sem meus aneis, e pulseiras, sem nada, porque pedi para o Paulo Teixeira dar uma limpada. Estava tudo meio sujo. Sabe quando o ouro fica sujo? Tipo... não sei explicar. Mas eu mandei tudo pro Paulo”, explicou.

Leia também: