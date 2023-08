Marina Ruy Barbosa confessa ter síndrome de impostora, apesar do sucesso como atriz e empresária

Sucesso na novela Fuzuê, como a vilã Preciosa Montebello, a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, revelou em entrevista à Marie Claire que, apesar do sucesso, as vezes sente que sofre da “síndrome de impostora”.

A atriz vem recebendo diversos elogios pelo seu papel na nova novela das 7, além de ter feito o primeiro desfile de sua marca Ginger, há poucas semanas, ela confessou sobre suas inseguranças durante entrevista. “Quando está tudo dando certo, e é só porque eu também estou trabalhando muito, ralando e ninguém está vendo, fico pensando: ‘Nossa, mas está tudo tão bom, que horas vai mudar?’”, iniciou a atriz.

“Depois do desfile da Ginger, cheguei em casa numa mistura de cansaço e felicidade, mas, ao mesmo tempo, me deu angústia, porque estou feliz, a novela estreou, os diretores e o autor estão animados, está todo mundo elogiando o meu trabalho… Então, falo: ‘Nossa, a conta vai vir, alguma coisa vai dar errado’. É um aprendizado diário, tanto que às vezes me vejo com a síndrome da impostora”, continuou Marina. Dá para acreditar que até a ruiva já se sentiu com essa síndrome?

Marina atua nas telinhas desde os 8 anos de idade, interpretando diversos papéis de “mocinha” e agora está interpretando a sua primeira vilã. Além disso, é uma das fashionistas mais famosas, e tem feito de Fuzuê uma das vitrines de sua loja, com as peças usadas por Preciosa esgotadas em seu site.

A atriz ainda revelou que tenta ter uma vida mais privada fora dos holofotes porque não quer ser “prisioneira da fama”, explicando que havia dado uma pausa em seu trabalho como atriz para ter um tempo para si mesma.“Quando vou para eventos, me sinto num aquário de tubarões. Porque tudo que eu falar ali pode ser usado contra mim. Então, fui aprendendo, comecei a me permitir no sentido de ‘dane-se’ o que os outros vão falar, o que importa é buscar minha felicidade, agradando [o outro] ou não. A imprensa também acelera tudo, às vezes, você está tentando entender, colocar as coisas num lugar certo e todos os processos são agilizados por causa dessas pressões, de ter que dar uma resposta, uma satisfação se você está casada, namorando, separada”, confessou.

