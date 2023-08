A realeza não queria que Meghan Markle dissesse uma palavra específica em ‘Suits’, saiba qual

Meghan Markle ainda estava estrelando em Suits quando começou a namorar o príncipe Harry, e aparentemente a família real tinha algumas notas sobre seu diálogo na série.

De acordo com o criador de Suits, Aaron Korsh, em uma conversa com o The Hollywood Reporter, a realeza “opinou sobre algumas coisas. Não muitas coisas, aliás, mas algumas coisas que queríamos fazer e não pudemos, e foi um pouco irritante”.

Ele acrescentou que uma linha específica que eles insistiram em limpar incluía a palavra “poppycock”, que traduzido ficaria como “tolice”.

“A família da minha esposa, quando tem um assunto para discutir que pode ser delicado, eles usam a palavra ‘poppycock’”, explicou Aaron. “Digamos que você quisesse fazer algo que sabia que seu marido não queria fazer, mas queria pelo menos discutir o assunto, e apenas discutindo o assunto, você não o obrigaria a fazer nada do que ele dissesse, você estaria tipo, ‘É bobagem.’ Então, no episódio, Mike e Rachel teriam um caso e, como uma homenagem aos meus sogros, faríamos com que ela dissesse: ‘Minha família diria bobagem’”.

Ainda de acordo com Aaron, a “família real não queria que ela dissesse a palavra. Eles não queriam colocar a palavra ‘poppycock’ em sua boca. Presumo que porque eles não queriam que as pessoas cortassem coisas dela dizendo ‘pau’. ' Então, tivemos que mudar para ‘besteira’ em vez de ‘poppycock’, e eu não gostei porque disse aos meus sogros que [poppycock] estaria na série. Talvez houvesse uma ou duas coisas a mais, mas não consigo me lembrar”.

E se você está se perguntando como a realeza conseguiu os roteiros de Suits, Aaron também não faz ideia. “Não sei como eles os conseguiram”, confessou. “Eu sabia que eles estavam lendo porque recebi o feedback, mas não me lembro do processo pelo qual os obtiveram”.

Leia também: