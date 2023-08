Ana Maria Braga diverte web com pensamento do dia bem inusitado e roupa de Tartaruga Ninja

Hoje, mais uma vez, Ana Maria Braga demonstoru o porquê dos espectadores sentirem sua falta durante o seu período de férias. Na manhã desta quarta-feira, 30 de agosto, ela não só mostrou novas receitas, como serviu um verdadeiro “suco de entretenimento”, segundo os internautas.

O amor é igual a um pum.

Se você precisa forçar… provavelmente é uma bosta. pic.twitter.com/mr6p8hDyE6 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 30, 2023

A rainha das manhãs sempre finaliza o programa com um pensamento do dia, mas o de hoje, foi bastante inusitado. “Agora, pra gente ir embora. O amor, Louro José, é como um pum... Se você precisar forçar, provavelmente, é uma bosta”, disse, deixando o Louro Mané gargalhando.

Mas, antes mesmo disso, ela já tinha entrado nas trends do Twitter com outro momento icônico nesta manhã. Para anunciar o novo filme, que chegará aos cinemas amanhã, dia 31 de agosto, “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, a apresentadora recebeu os próprios ninjas, usando uma faixa em seu olho, para imitar os personagens, enquanto Louro Mané se caracterizou de Mestre Splinter.

Eu amo como a Ana Maria Braga simplesmente abraça o caos e se mete em situações das mais divertidas. Hoje, ela apareceu com as Tartarugas Ninja - com direito ao Louro Mané vestido de Mestre Splinter ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/cVA2WjYf7c — Danilo of the Kingdom ✨ (@Reenlsober) August 30, 2023

O detalhe? Ela colocou a faixa de ponta cabeça e os internautas não podiam deixar de notar. “Ana Maria Braga com a máscara das Tartarugas Ninja ao contrário? Ou eu tomei pouco café hoje? #MaisVocê”, comentou um internauta.

Os personagens Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello entraram no matinal com algumas caixas de pizza, além de um recado do cantor Léo Santana, que dublará a voz de Genghis Rã, um dos vilões do novo filme.

Os comentários sobre o momento dominaram a web: “Sei lá, 11 da manhã e Ana Maria Braga tá vestida de tartaruga ninja na TV aberta, que diva”, “Ana Maria Braga tá vestida de Tartaruga Ninja com a máscara de ponta cabeça e o Louro José tá de Mestre Splinter” e “DEUS AJUDE QUE O PROGRAMA DA ANA MARIA BRAGA NUNCA ACABE”, foram outros comentários que bombaram na rede.

Leia também: