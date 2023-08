Apesar das indiretas para Piqué, Shakira cortou alguns trechos de música famosa

Shakira se juntou ao produtor argentino Bizarrap para a sua música mais icônica de 2023: Music Sessions #53. A canção lançada em janeiro deste ano, fez muito sucesso, especialmente pelas indiretas que a colombiana enviou para o seu ex-companheiro, Gerard Piqué.

A frase “as mulheres não choram, as mulheres faturam” e “Você achou que me machucou, mas me deixou mais durona”, não saíram da boca dos seus fãs. E embora a letra desta música tenha revolucionado as redes, a verdade é que está longe do que originalmente se pretendia criar.

Kevyn Mauricio Cruz Moreno, o letrista que ajudou Shakira e Bizarrap a criar esta canção, concedeu entrevista à Molusco TV, revelando que muitos trechos que estavam planejados para a música acabaram sendo cortados para evitar problemas com o pai dos filhos da colombiana.

“Removemos coisas fortes. Mudamos algumas partes porque poderia prejudicas depois (...), mudamos várias vezes os versos. Tivemos que mudar para ser mais meticuloso. Estávamos procurando o ponto exato, sem exagerar, mas também sem parecer suave”, afirmou Kevyn.

Apesar dos cortes, a música foi direta o suficiente para que todos pudessem entender as mensagens de Shakira tanto a Piqué, quanto a sua atual namorada, Clara Chía Martí - e muitas pessoas até começaram a dedicar essa música aos seus respectivos ex-parceiros.

“Shakira trouxe à tona a ‘clara-mente’. (...) É muito difícil. A compositora disso foi Shakira. Só ajudei ela a rimar, mas a compositora foi a Shak”, explicou o letrista sobre a origem desse verso polêmico.

Anteriormente, a compositora deu mais alguns detalhes sobre como a colombiana trabalhou nessa música, que surgiu da ferida do rompimento com Piqué após mais de 10 anos juntos.

“Todo mundo sofre, supera seu rancor como quer. Ela sempre canta o que sente, posso mandar músicas para ela, mas se ela ainda não experimentou ou sentiu, ela [Shakira] não canta. Ela não é como qualquer artista. Shakira tem que viver isso, quando ela está apaixonada ela te faz uma canção de amor, quando ela está com raiva ela te faz uma canção rancorosa e te faz sentir isso”, contou Kevyn na época.

