Príncipe Harry revela que Afeganistão desencadeou ‘trauma’ vivido com a perda de Lady Di

O príncipe Harry surpreendeu alguns fãs desavisados com um lindo discurso na exibição exclusiva da sua próxima série da Netflix, Heart of Invictus, no teatro AMC, na Califórnia.

De acordo com a revista People, Harry compareceu à exibição para mostrar seu apreço e apoio às United Service Organizations (USO), que, de acordo com seu site oficial, visa fornecer recursos para “membros do serviço ativo e famílias de militares”.

E enquanto o reserva real estava lá, ele reservou um momento para fazer um discurso a todos que compareceram para apoiar o projeto. “Vocês poderão ver Heart of Invictus, que está sendo feito nos últimos dois anos, mais cedo do que qualquer outra pessoa”, disse Harry à multidão no teatro.

Ele também reservou um momento para agradecer a todos por dedicarem seu tempo para comparecer ao evento e para contar um pouco sobre a sua série documental, contando sobre como, depois de retornar de sua missão no Afeganistão, ele desencadeou um novo “trauma” de perder sua mãe, a princesa Diana.

“Só posso falar pela minha experiência pessoal, a minha viagem ao Afeganistão em 2012 pilotando o Apaches, depois disso houve um desenrolar e o gatilho para mim foi na verdade regressar do Afeganistão”, iniciou o duque de Sussex.

“Mas as coisas que surgiram foram de 1997, desde os 12 anos, quando perdi minha mãe tão jovem, o trauma que tive, do qual nunca tive consciência, nunca foi discutido”.

“Eu realmente não falei sobre isso”, continuou Harry. “Eu reprimi isso como a maioria dos jovens teria feito - mas então, quando tudo começou, eu estava quicando nas paredes e pensei: ‘O que está acontecendo aqui? Agora estou sentindo tudo, em vez de ficar entorpecido’”, desabafou.

O veterano do Exército Britânico passou a discutir como sua “maior luta” era que “ninguém ao meu redor poderia realmente ajudar”.

Harry lançou oficialmente os Jogos Invictus em 2014. O evento anual permite que militares e mulheres doentes e feridos participem de vários eventos esportivos, como tênis, basquete, etc.

Os Jogos Invictus de 2023 acontecerão em Düsseldorf, na Alemanha. O evento internacional será realizado de 9 a 16 de setembro. E não só isso – espera-se que Harry esteja presente ao lado de sua esposa, Meghan Markle.

