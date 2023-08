Vídeo do príncipe William e de Kate Middleton no dia do seu casamento real volta a viralizar

Apesar de ter acontecido em abril de 2011, os fãs da realeza simplesmente não esquecem do casamento icônico de Kate Middleton e do príncipe William. aliás, praticamente toda a experiência de assistir o casamento do Príncipe William e Kate Middleton, que foi assistida em todo o mundo e ainda está nas manchetes por diversos motivos.

Recentemente, um vídeo do segundo beijo do príncipe e da princesa de Gales na sacada do Palácio de Buckingham no dia do casamento tomou conta do TikTok. O momento, que foi compartilhado pela conta @royalfancams, tem mais de 6,5 milhões de visualização aproximadamente 850.000 curtidas. O vídeo mostra uma das trocas do casal depois que Kate caminhou pelo corredor em seu vestido Alexander McQueen e os dois começaram a ocupar seus lugares na famosa varanda do Palácio de Buckingham.

A filmagem começa depois que eles compartilharam seu primeiro beijo público como marido e mulher. A enorme multidão, que dizem ter sido composta por quase um milhão de espectadores, explode em aplausos e pede mais do casal. Respondendo aos apelos do público, William pergunta a Kate: “Vamos fazer mais um?” e então se beijam novamente. Assista abaixo:

O doce momento leva o público a loucura e Kate até ri. Desde então, o segundo beijo tornou-se um dos momentos mais queridos do casamento real de todos os tempos e sinônimo das núpcias do casal. Além disso, ligou para sempre William e Kate aos pais do príncipe, a princesa Diana e o rei Charles, que, durante seu próprio casamento em julho de 1981, se beijaram na varanda do Palácio de Buckingham em um movimento que “quebrou a tradição” na época desde a realeza britânica.

