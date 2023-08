Rei Charles e príncipe Harry supostamente têm data marcada para “conversações de paz”; saiba tudo

De acordo com algumas reportagens dos tablóides britânicos compartilhados pelo Daily Mail, o drama existente na família real pode estar perto do seu fim. Segundo o portal, o rei Charles e o príncipe Harry devem se encontrar para “negociações de paz” no próximo mês.

O momento poderá acontecer graças à próxima viagem do Príncipe Harry à Alemanha para os Jogos Invictus. Ele supostamente voará de volta para a Califórnia via Londres, enquanto o rei Charles estará de volta à cidade após suas férias prolongadas em Balmoral - ou seja, altas possibilidades de um encontro.

Ainda segundo o Daily Mail, os funcionários do palácio estão ocupados se preparando para uma possível reunião. Mas é importante frisar que não houve nenhuma confirmação oficial vinda do Palácio e que não é a primeira vez que há relatos sobre Harry se reconciliando com sua família.

Antes da coroação do rei Charles, o Times informou que negociações de paz foram planejadas e uma fonte disse na época: “Ambos os lados precisam levantar as mãos e admitir ‘não acertamos tudo e erramos muito’... Vai exigir flexibilidade de todos os lados, mas pode ser feito. Ele precisa de Harry aqui, na sala com o rei e o príncipe de Gales, alguns outros membros da família, alguns do ‘pessoal dele’ em quem ele confia e que sempre o protegeu, para que ele não pense que está sendo emboscado”.

Aparentemente, a única coisa que temos oficial é que o rei Charles realizará uma reunião com o príncipe William e Kate Middleton sobre o envolvimento deles na família, com o The Mirror relatando que Charles “entregará objetivos” para o próximo ano, e uma fonte dizendo que vê os papéis de William e Kate como “estar no centro de cimentar seu próprio futuro e o da monarquia em geral”.

