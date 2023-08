Existe a possibilidade de Meghan e Harry participarem do aniversário do rei Charles?

Meghan Markle e o príncipe Harry estão cada vez mais distantes de família real. O ápice dos problemas entre eles se iniciou após a divulgação do documentário Harry&Meghan na Netflix e do livro de memórias do príncipe Harry, Spare, onde eles expõe diversas polêmicas sobre a realeza.

E além das notícias recentes de que o casal não foi convidado para uma reunião real marcando o primeiro aniversário da morte da rainha Elizabeth II, parece que há algum drama crescente envolvendo o aniversário de 75 anos do rei Charles, o pai de Harry.

A biógrafa real Angela Levin disse recentemente ao The Sun que o rei Charles vai querer a presença tanto do príncipe Harry, quanto de Meghan Markle - assim como seus filhos, príncipe Archie e princesa Lilibet - em seu grande dia, em 14 de novembro.

“Charles gostaria que os filhos de Harry e Meghan estivessem lá”, afirma Levin, acrescentando: “Se Harry e Meghan quiserem dar uma desculpa, a decisão é deles”.

Ela também observa que um pedido de desculpas da realeza a Harry está praticamente fora de questão, então, quando se trata do aniversário de Charles, “Harry terá que decidir. A porta está aberta”. Enquanto isso, Levin especula que Harry pode ir à festa apenas com Archie, que “poderia ver seus primos”.

Falando do grande dia do monarca, uma fonte disse ao Daily Mail que as comemorações serão discretas principalmente entre a família real: “Sua Majestade não costuma se preocupar com essas coisas, mas ele [também] está perfeitamente consciente de que houve muitos eventos reais importantes ultimamente e seu pensamento firme é que os eventos para marcar seu aniversário serão mínimos”.

