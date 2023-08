Por que o príncipe William está sendo criticado por não comparecer à final da Copa do Mundo Feminina?

No sábado, 19 de agosto, o príncipe William publicou um vídeo em suas redes sociais com um pedido de desculpas. No take, ele aparece sentado em frente à câmera com sua filha de 8 anos, a princesa Charlotte, ao seu lado, para dizer que sentia muito por não poder comparecer à final da Copa do Mundo Feminina para assistir e apoiar a Inglaterra enquanto enfrentava a Espanha no domingo passado. Esta partida foi a primeira chance da Inglaterra de conquistar o título em 57 anos, mas a Espanha acabou levando a taça, em um jogo de 1x0.

“Lamentamos não poder estar lá pessoalmente, mas estamos muito orgulhosos de tudo o que vocês conquistaram e das milhões de pessoas que inspirou aqui e ao redor do mundo”, disse o príncipe William no vídeo. “Então vão lá amanhã e realmente se divirtam”. E sua filha, princesa Charlotte, acrescentou: “Boa sorte, leoas”.

Good luck for tomorrow @Lionesses 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/a4WJ7ycVTK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 19, 2023

William está enfrentando uma grande reação negativa por sua decisão de não comparecer à final. Sendo esta a primeira vez que a seleção feminina da Inglaterra chegou à final, os fãs ficaram extremamente chateados ao descobrir que a família real não estaria presente, especialmente porque o príncipe William é o presidente da Associação de Futebol da Inglaterra há cerca de 20 anos.

Muitos fãs estão dizendo que se a seleção masculina da Inglaterra tivesse chegado à Copa do Mundo, William provavelmente teria feito a viagem para Down Under, especialmente porque a falecida rainha Elizabeth fez o mesmo nos anos 60.

“Mensagem linda, mas ALGUÉM da família real deveria estar lá! Tenho certeza que seria um cenário diferente se fossem os homens na final. É a Copa do Mundo!! As Lionesses, na verdade toda a Inglaterra, merecem melhor. E você é presidente da FA! Decisão terrível”, comentou uma internauta no vídeo do príncipe.

A emissora de esportes da BBC, Gabby Logan, também expressou sua decepção, dizendo: “Eu só me pergunto se nenhuma dessas pessoas chegaria a uma final de Copa do Mundo masculina, a Grã-Bretanha não seria representada por pelo menos uma dessas duas figuras em uma Copa do Mundo masculina e não posso deixar de pensar que eles estariam lá.”

A ex-goleira da Inglaterra, Pauline Cope, chamou a decisão de “uma vergonha”, acrescentando: “Não terei nenhum palavrão contra a família real. No entanto, isso deveria ter sido anotado em seu diário desde o dia, depois que ganhamos a Euro e nos classificamos para a Copa do Mundo”.

Até agora, a família real não explicou por que ninguém foi pessoalmente para apoiar o time, mas se a fúria dos torcedores continuar, pode ser que eles se pronunciem.

