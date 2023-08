Além do beijo forçado: presidente da Federação espanhola foi pego tocando em partes íntimas ao lado da rainha Letizia

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, de 45 anos, está sendo duramente criticado por sua “comemoração” na hora do título da Espanha, na Copa do Mundo de Futebol Femino.

Após a vitória da Espanha contra a Inglaterra, por 1 a 0, Rubiales cumprimentou a jogadora espanhola Jennifer Hermoso, de 33 anos, com um beijo na boca, após a campeã receber a sua medalha de ouro. Mas, a cena que repercutiu no último domingo, 20 de agosto, nas redes sociais, não foi a única.

Además de darle un beso en la boca no consentido a la futbolista Jenni Hermoso mientras le agarraba la cabeza —un acto que puede constituir la comisión de un delito—, Rubiales también celebró la victoria de la selección agarrándose los testículos junto a la reina y la infanta. https://t.co/c5NBU4OTrH pic.twitter.com/QdVIpbHgzt — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 20, 2023

De acordo com o The Sun, o presidente da Federeção Espanhola, tem sido criticado por um momento ao lado da rainha Letizia e de sua Sofia, de apenas 16 anos, em que ele aperta sua virilha ao lado da realeza. O vídeo foi enviado pelo político espanhol Pablo Echenique, que criticou Rubiales por seu comportamento.

Ele disse: “Além de dar um beijo não consensual na boca de Jenni Hermoso enquanto ele agarrava sua cabeça, ato que poderia representar a prática de um crime, Rubiales também comemorou a vitória da Espanha agarrando seus testículos ao lado da rainha e sua filha”.

Desde então, o chefe da federação espanhola respondeu às críticas ao beijo e defendeu suas ações na Rádio Marca. “O beijo com Jenni?”, ele disse. “Existem idiotas em todos os lugares. Quando duas pessoas têm uma demonstração insignificante de afeto, não podemos dar atenção à idiotice. Somos campeões, e com isso eu fico”, disse, se defendendo.

Após a repercussaõ, a atacante da Espanha também defendeu o presidente da federação dizendo que “foi a emoção do momento”, durante entrevista ao Cadena COPE no domingo: “Foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo, pela alegria enorme de ganhar uma Copa do Mundo”, disse ela à agência de notícias EFE. “O ‘presi’ e eu temos uma ótima relação. O comportamento dele conosco tem sido ‘10′ [em 10.] Foi um gesto natural, de carinho e gratidão... Ganhamos uma Copa do Mundo e não vai fugir do que é importante”.

Agarrarle la cabeza a una jugadora y darle un beso que no ha pedido es "un pico entre amigos" y agarrarse los testículos junto a la reina y la infanta es "dejarse llevar por la emoción".



¿De verdad van a permitir que esto sea la "marca España" que exportamos y no lo van a cesar? pic.twitter.com/bZQ18obO27 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 21, 2023

Ainda segundo o The Sun, Rubiales já havia chegado às manchetes por outra polêmica, tendo sido “acusado de usar fundos da federação para pagar por uma festa de sexo no início de 2020″. Ele foi denunciado por seu tio, a quem demitiu do cargo de chefe de gabinete da sede da FA em Madri no mesmo ano. Na ocasião, Juan Rubiales afirmou que seu sobrinho organizou a “festa privada” com “oito ou 10 meninas” e o fez pagar com fundos da associação.

As alegações trouxeram negações firmes e uma resposta furiosa da federação espanhola.