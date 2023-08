Como a amizade de Kate Middleton com a suposta amante de William, Rose Hanbury, sobreviveu aos rumores

Como já falamos aqui, se você acompanha as notícias da realeza, deve se lembrar de quando toda a internet não parava de falar sobre o suposto romance entre o príncipe William e Rose Hanbury, também conhecida como marquesa de Cholmondeley, ou como “rival rural” de Kate Middleton.

A amizade delas foi atormentada por rumores de uma ruptura profunda nos últimos anos, devido a esses boatos de traição do príncipe de Gales, mas surpreendentemente, quando Kate Middleton participou de seu primeiro festival de música sozinha, no último final de semana, foi com ninguém menos que a própria Rose Hanbury.

De acordo com o Daily Mail no início desta semana, a princesa de Gales, de 41 anos, compareceu ao Houghton Music Festival (perto de sua residência real em Norfolk, Reino Unido). Segundo o artigo, Kate fez uma aparição surpresa no festival de música depois de se sentar para jantar com seus vizinhos, Rose e o seu marido, David, marquesa e marquês de Cholmondeley.

O casal estava hospedando o festival musical em sua propriedade e insistiu que a princesa real comparecesse ao evento. Seu marido, o príncipe William, 41, não estava com sua esposa na ocasião.

Uma fonte anônima disse ao Daily Mail que a princesa Catherine estava bastante “nervosa com a ideia” no início, mas decidiu ir com “muita segurança” presente. Embora não haja vídeos ou fotos do Middleton participando do evento, especula-se que havia 12.000 participantes no festival.

Como Kate Middleton e Rose Hanbury tornaram-se amigas?

Rose e Kate se conheceram anos atrás, quando a princesa de Gales, que namorava o príncipe William na época, começou a visitá-lo em Sandringham - já que Rose morava perto de Houghton Hall com seu novo marido.

Graças às conexões reais do marquês e da marquesa, David e Rose estiveram presentes no casamento de Kate e William em 2011. E, após o casamento da realeza, William e Kate receberam a propriedade Anmer Hall, em Norfolk ,como presente de casamento da falecida rainha Elizabeth, tornando-se vizinhos do marquês e da marquesa e aprofundando cada vez mais a sua amizade.

