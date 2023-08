O que se sabe sobre a reaproximação de Kate Middleton com a suposta amante do príncipe William

Se você acompanha as notícias da realeza, deve se lembrar de quando toda a internet não parava de falar sobre o suposto romance entre o príncipe William e Rose Hanbury, também conhecida como marquesa de Cholmondeley, ou como “rival rural” de Kate Middleton. Mas, aparentemente Rose e Kate estão se dando bem hoje em dia já que a princesa de Gales “secretamente” participou de um festival de música na casa de Rose, uma propriedade enorme.

De acordo com o Daily Mail, Kate estava jantando com Rose e seu marido David, o marquês de Cholmondeley, em Houghton Hall, e foi convencida a comparecer ao Houghton Festival. Uma fonte disse ao site que “depois do jantar, um dos convidados sugeriu que Catherine fosse ao festival. Catherine estava nervosa com a ideia, mas, depois de muita discussão com seus oficiais de proteção, ela foi com muita segurança. William não estava tá aí”.

Naturalmente, um porta-voz do Palácio de Kensington “recusou-se a comentar” sobre a presença de Kate, e o Daily Mail aponta que “não está claro” por que o príncipe William não estava lá.

Vale lembrar que, os tablóides britânicos fizeram algumas alegações sobre o relacionamento de William e Rose, em 2019. Rose foi então apelidada de “rival rural” de Kate pelos tablóides do Reino Unido enquanto os rumores de um caso continuavam, e uma fonte disse à Us Weekly: “Os rumores do caso acabaram sendo uma coisa boa para [William e Kate] no final. Kate acha os rumores dolorosos, obviamente, e odeia a ideia de que um dia seus filhos poderão ler sobre eles online. Isso forçou ela e William a sentar e examinar seu relacionamento, o que eles perceberam que deveriam ter feito com mais frequência”.

