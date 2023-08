Rei Charles envia mensagem rara ao presidente Biden falando sobre os incêndios florestais no Havaí

O incêndio catastrófico que atingiu Maui, no Havaí, tornou-se o incêndio florestal mais letal da história moderna dos Estados Unidos, chamando a atenção do mundo e de seus líderes, incluindo o rei Charles III. O monarca britânico compartilhou uma mensagem assinada por ele em sua conta no Instagram no sábado, 12 de agosto, onde enviou suas condolências ao presidente dos EUA Biden e ao povo do Havaí.

A parte compartilhada no Instagram foi apenas um trecho de toda a mensagem, que foi postada no site oficial da família real. Na legenda, o rei Charles escreveu: “Caro Sr. Presidente, minha esposa e eu ficamos totalmente horrorizados ao saber dos incêndios catastróficos que estão queimando atualmente em Maui, Havaí. Podemos apenas começar a imaginar a escala da devastação que envolve a ilha e a angustiante angústia daqueles cujos meios de subsistência foram tão desastrosamente afetados”.

O monarca continuou oferecendo sua “mais profunda solidariedade” às famílias daqueles que perderam a vida nos incêndios, bem como a quaisquer outras pessoas afetadas pelo desastre e encerrou dizendo: “À medida que o esforço de recuperação continua, meus pensamentos especiais estão com os socorristas extraordinariamente corajosos e os residentes de Maui que estão fornecendo seu apoio e assistência”.

Conforme observado pela ABC News, a contagem de mortos subiu para 93, o que torna este o desastre natural mais mortal no Havaí desde que se tornou um estado dos EUA. Este também é o incêndio florestal mais mortal nos EUA nos últimos 100 anos, superando o incêndio de acampamento de 2018 na Califórnia, de acordo com a NBC News.

Os incêndios foram o resultado trágico de uma seca contínua misturada com ventos fortes, levando a um incêndio que já destruiu mais de 2.000 acres de terra. Um estado de emergência foi declarado para toda a ilha e, em 10 de agosto, o presidente Biden fez um pedido de ajuda federal para complementar os esforços de recuperação estaduais e locais nas áreas afetadas.

