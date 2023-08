Príncipe Harry e Meghan Markle têm uma nova série chegando à Netflix; saiba tudo

Nesta quarta-feira, 16 de agosto, a Netflix revelou a data de lançamento da nova série do príncipe Harry, 38, e Meghan Markle, 42, intitulada Heart of Invictus.

Logo após o anúncio, o serviço de streaming postou o trailer oficial da próxima série nas redes sociais e muitos fãs da realeza ficarão felizes em saber que a data de estreia da série já é neste mês, em 30 de agosto.

Heart of Invictus seguirá um grupo de competidores de todo o mundo que estão se preparando para competir nos Jogos Invictus 2020, que aconteceriam em Haia, na Holanda. Devido à pandemia da covid-19, a data do torneio foi adiada.

Harry lançou os Jogos Invictus em 2014. O evento multiesportivo permite que homens e mulheres doentes e feridos compitam em uma variedade de competições esportivas como basquete, tênis, natação e muito mais. E os Jogos Invictus de 2023 estão programados para acontecer de 9 a 16 de setembro em Düsseldorf, na Alemanha.

O duque e a duquesa de Sussex compartilharam pela primeira vez as notícias de sua série Netflix em abril de 2021, em uma declaração postada no site da Fundação Archewell: “Desde os primeiros Jogos Invictus em 2014, sabíamos que cada competidor contribuiria de maneira excepcional para um mosaico de resiliência e determinação”.

A mensagem continuou: “Esta série dará às comunidades ao redor do mundo uma janela para as histórias comoventes e edificantes desses concorrentes em seu caminho para a Holanda no próximo ano. Como a primeira série da Archewell Productions com a Netflix, em parceria com a The Invictus Games Foundation, não poderia estar mais empolgado com a jornada à frente ou mais orgulhoso da comunidade Invictus por inspirar continuamente a cura global, o potencial humano e o serviço contínuo”.

Heart of Invictus chega à Netflix em 30 de agosto.

