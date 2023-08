Sem dinheiro: advogados de Larissa Manoela fazem revelação sobre a conta bancária da atriz

Larissa Manoela está com a conta bancária zerada. (Reprodução / Instagram)

As polêmicas envolvendo a atriz Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, segue ganhando novos capítulos. No final da última quarta-feira, dia 16 de agosto, a equipe jurídica da atriz divulgou informações à imprensa onde revelou que os pais de Larissa ficaram em posse de todos os bens e recursos da filha.

Conforme publicado pela Veja, ao menos 10 imóveis e o saldo das contas bancárias ficaram com os pais da atriz.

“Dos 11 imóveis adquiridos por meio do trabalho da Larissa Manoela, apenas um estava em seu nome. Um apartamento na zona oeste do Rio de Janeiro. O restante estava em nome das empresas ou diretamente no nome de seus pais”.

Ainda segundo a equipe, o imóvel que estava no nome da atriz foi vendido para que, junto a um empréstimo, ela conseguisse adquirir a casa onde mora atualmente. Ela segue pagando pelo imóvel. Ao longo de sua carreira, este foi o primeiro bem adquirido por ela que está registrado em seu nome.

Além da casa, a atriz também segue com seu carro, que estava registrado em nome de uma das suas empresas.

Tentativas de negociação

A equipe de Larissa ainda reforça que durante todo o tempo a atriz tentou negociar com os pais de forma benéfica para os dois lados, mas suas tentativas foram frustradas.

“Durante este período, Larissa chegou até mesmo a ficar sem o plano de saúde por três meses, informação que não foi repassada a ela e a qual ela teve acesso por meio de um acaso”.

Em relação as contas bancárias, a equipe reforça que até 2022 nenhuma conta foi aberta em nome da atriz, sendo que todas as contas movimentadas eram em nome das empresas e geridas por Silvana e Gilberto, que chegaram a fazer transferências volumosas para suas contas pessoais, deixando a filha sem recursos antes mesmo de abrir mãos de seus bens.

Os advogados ainda reforçam que as informações referentes ao noivo da atriz divulgadas pela mídia são caluniosas, e que têm comprovações.