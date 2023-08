‘Inverdades e ingratidão’: o que dizem os pais de Larissa Manoela sobre as declarações da filha

A entrevista de Larissa Manoela ao Fantástico, exibida no último domingo (13), revelou os motivos que levaram ao rompimento entre a atriz e seus pais. Com as declarações da filha, Silvana Taques e Gilberto Elias também se pronunciaram sobre o ocorrido e deram versões bem diferentes das da jovem.

Conforme o Estadão, o casal enviou uma carta aberta ao programa alegando que a filha “falta com a verdade quando afirma não saber o percentual dela na empresa Dalari Produções e Eventos, da qual é sócia”.

Ao contrário do que a atriz afirma, os pais dizem que ela teria assinado um contrato onde estava claro que ela tinha apenas 2% da empresa, enquanto eles mantinham os demais 98%.

“O percentual de 33% é de outra empresa, a Holding e Participações, onde estão registrados os bens de maior valor da família. Além disso, ela tem também o percentual de 100% da empresa de conteúdo artístico”, informa a nota emitida pelos pais da atriz.

Autorizações e mesada

Segundo Larissa, outro ponto determinante para o rompimento com os pais foi o fato de precisar pedir permissão sempre que desejava realizar qualquer tipo de compra, mesmo sendo dona de um patrimônio avaliado em mais de R$18 milhões.

No entanto, os pais da atriz desmentiram a informação e afirmaram que a filha tinha os próprios cartões de crédito.

“Todas as contas e despesas eram pagas pelos pais e ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito, com os quais sempre comprou tudo o que quis”, sendo assim, não seria verdadeiro o fato dela ter ficado sem dinheiro durante suas idas à praia.

Nos parágrafos seguintes, os representantes de Silvana e Gilberto afirmam que foi Larissa quem cortou relações com os pais, e disseram que ela se recusa a conversar com os dois.

“Optou pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas, ainda que seus pais não tratem a questão de forma litigiosa”.

“Acreditam ser extremamente triste e lamentável, contudo, a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo, Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”.