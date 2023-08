Valor da mesada de Larissa Manoela é revelado e surpreende

Após revelar os motivos que a levaram a romper o relacionamento com seus pais, a atriz Larissa Manoela voltou a ter momentos de sua vida pesquisados pelos internautas. Em meio as buscas, alguns seguidores da atriz resgataram registros em vídeo onde é possível perceber que as coisas já não iam bem, uma vez que eram dados indícios de que o destino do dinheiro conquistado com seu trabalho raramente era definido por ela.

Conforme publicado pelo Extra, uma gravação de anos atrás pode ter colocado um fim no mistério envolvendo a mesada que a atriz recebia de seus pais, mas os valores e as declarações de Larissa deixaram muitos se questionando sobre a situação.

Um dos vídeos remete à época em que Larissa Manoela interpretava a personagem Maria Joaquina, na novela “Carrossel” do SBT. No registro, ela conversa com o apresentador Silvio Santos, que questiona sobre quanto ela gostaria de receber de mesada.

A atriz prontamente responde que gostaria de receber R$1500 reais por mês, o que faz o apresentador questionar o valor real de sua mesada. Após enrolar, ela revela que ganhava R$100 por mês.

“Atualmente é assim, eu peço para os meus pais dentro dos conformes. Os meus pais limitam bastante, falam o que dá e o que não dá. Então, eu peço as coisas, daí consulto eles e vejo se dá. Geralmente, é R$100, por aí”.

Colunista revela os valores ‘atualizados’

Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, os valores de mesada da atriz não sofreram muita alteração nos últimos anos, sendo que até ela completar seus 18 anos recebia apenas R$300 das mãos de seus pais.

Após se tornar maior de idade, ela teria passado a receber R$500 por mês.

Outro vídeo, desta vez mais recente, reforça a situação relatada por Larissa sobre questão de suas mesadas.

Em entrevista com Tatá Werneck, no programa “Lady Night”, a atriz revelou que já passou pela experiência de ter o cartão recusado e contou que ganhava uma mesada dos pais, precisando juntar dinheiro caso quisesse comprar algo sem permissão.

“O que as pessoas não sabem é que todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe. Eu tenho uma mesada num cartão. Aí quando eu quero gastar um pouquinho a mais, eu guardo, tipo uns 3 meses, que aí acumula minha mesada e eu gasto de vez”.

