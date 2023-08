Aproveitando a onde de produções feitas em Inteligência Artificial, João Lee, filho de Rita Lee, recriou a voz da mãe utilizando a técnica.

Segundo o produtor, foi utilizada a voz da cantora de 50 músicas cantadas por ela e pelo marido Roberto de Carvalho.

Em seguida, alguns trechos foram recortados e inseridos em um programa que utiliza IA.

“Demorou quase um dia inteiro para rodar o software, mas consegui criar um modelo de voz dela em IA. Foram semanas de trabalho. Ainda precisa de ajustes, mas o resultado é impressionante. Incrível como a tecnologia para áudio e música avança”, escreveu João Lee em uma rede social.

Porém, após muitos internautas interagirem e responderem que gostariam de ver o resultado, o produtor disse que isso nunca iria ser utilizado de forma comercial e que não lançaria novas músicas com a voz da mãe.

“Eu nunca faria um AI da voz da minha mãe para lançar música com ela cantando de mentira. Isso nunca vai acontecer, gente. Nem nunca o AI será público. Mas a tecnologia impressiona”.

Voz de Rita Lee é recriada com inteligência artificial: “Foram semanas de trabalho”, diz o filho da cantora Imagem: reprodução João Lee (@joaoleemusic)

Apoio à ditadura? Comercial da Volkswagen com Maria Rita ‘contracenando’ com a mãe Elis Regina gera comentários na web

Um comercial da Volkswagen utilizando inteligência artificial emocionou a todos e gerou muitos comentários na internet.

A empresa colocou Elis Regina, falecida em 1982, ao lado de sua filha, Maria Rita, que continuou o legado da mãe e também é cantora.

Elis aparece em forma de ‘deep fake’, tecnologia utilizada para criar imagens, vídeos e áudios de forma realista, como se determinada pessoa tivesse realmente dito aquilo.

O comercial começa com a filha Maria Rita dirigindo uma ID.Buzz, versão moderna da clássica Kombi, porém 100% elétrica, enquanto ela canta ‘Como nossos pais’, uma das músicas mais conhecidas da MPB escrita por Belchior e que fez sucesso na voz de Elis Regina na década de 1970.

O vídeo continua com diversos carros da empresa que marcaram época no Brasil, como Fusca e Brasília. Em seguida, aparece Elis Regina dirigindo uma Kombi antiga, que fica lado a lado com Maria Rita enquanto as duas cantam.

De acordo com o g1, foi utilizado uma dublê para dirigir o veículo. Em seguida, o rosto da cantora foi inserida por meio de reconhecimento facial. Já a voz do comercial é a original da cantora.

