Iate famoso por cenas da princesa Diana com Dodi Fayed afunda no Meditarrâneo

O iate “Cujo” usado pela princesa Diana durante seu último verão afundou no Mediterrâneo. A embarcação, que já pertenceu a Dodi Al-Fayed (falecido namorado de Lady Di), atingiu um objeto não identificado em Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa.

Segundo o The Sun, um homem italiano, identificado como o proprietário do barco estava no comando quando o acidente aconteceu no último sábado, em 29 de julho, e os sete passageiros que estavam a bordo foram resgatados ilesos e evacuados com segurança em um bote salva-vidas. Já a embarcação afundou a uma profundidade de pelo menos 2.430 metros, apesar das tentativas de salvamento.

O italiano, também dono de uma casa na Riviera Francesa, no litoral sul da França, no Mar Mediterrâneo, tentou e não conseguiu bombear a água que entrou no iate, segundo a mídia local. Uma segunda tentativa foi feita por um rebocador enviado ao local, também sem sucesso.

O iate que Lady Di passou o seu último verão

O iate chegou às manchetes no verão de 1997, quando a princesa Diana foi fotografada a bordo com Al-Fayed. Durante uma conversa por telefone com a amiga Rosa Monckton, a princesa teria confessado que seu tempo no iate com Dodi era “uma felicidade”, segundo o jornal britânico The Mirror.

Dodi e Diana aproveitaram seus últimos dias na embarcação e, no dia 30 de agosto, teriam pego um voo para Paris e, em 31 de agosto, o casal morreu em um acidente em Paris quando seu carro atingiu um pilar no túnel Alma enquanto fugia de paparazzi.

