‘Heartstopper’: Joe Locke fala sobre o que está por vir para Charlie na 2ª temporada que estreia amanhã

Em uma nova entrevista exclusiva com a Netflix, a estrela de Heartstopper, Joe Locke, compartilhou que os fãs verão um novo Charlie na segunda temporada da série. Na última temporada, o personagem lutou para manter seu relacionamento com o popular jogador de rúgbi Nick Nelson (Kit Connor) em segredo de seus amigos e do resto da escola.

ONE MORE SLEEP TIL HEARTSTOPPER 🌈 pic.twitter.com/DvzTYZXaJr — Most (@Most) August 2, 2023

Mas, tudo será diferente este ano. “A coisa mais óbvia que é maior na história de Charlie nesta temporada é uma confiança externa em si mesmo e em seu relacionamento”, revelou Locke.

Enquanto os fãs sabem que Charlie é tímido e reservado, o ator de 19 anos revelou que o público vai “ver mais do mal-humorado Charlie” na segunda temporada. “Charlie é provavelmente o personagem mais confiante da série. Aprendi muito sobre confiança com ele”, acrescentou Locke. “Sobre os diferentes tipos de confiança e como você nem sempre precisa ser uma pessoa extremamente confiante para ter certeza de quem você é e acreditar em permanecer fiel à sua moral”, continuou.

No entanto, Locke está mais animado para os espectadores verem um novo lado de Charlie e Nick na próxima edição. “Eles estão ficando mais confortáveis um com o outro, [estando] no espaço um do outro… Estou animado para que as pessoas vejam que os relacionamentos adolescentes podem ser maduros, abertos e comunicativos”, explicou o ator. “Muitas vezes há essa ideia de que relacionamentos adolescentes não são essas coisas”.

Na semana passada, a Netflix lançou o primeiro trailer oficial da segunda temporada de Heartstopper, e contou com Nick, Charlie e sua turma saindo de Londres para ir para uma das cidades mais românticas do mundo: Paris, na França. Então, prepare-se para alguns momentos dignos de desmaio pela frente.

A segunda temporada de Heartstopper estreia na Netflix amanhã, 3 de agosto.

