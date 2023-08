Como Meghan Markle e o príncipe Harry estão “se reagrupando” em meio a desafios?

Não foi o ano mais fácil para o príncipe Harry e Meghan Markle. Só neste ano, o casal se envolveu em uma perseguição de carro “quase catastrófica” com paparazzi na cidade de Nova Iorque, em maio. A relação entre eles já foi alvo de rumores de separação mais de uma vez. E então, no mês passado, foi anunciado que o acordo dos Sussex com o Spotify haviam acabado o seu acordo multimilionário em termos incertos.

Nos bastidores, fontes reais disseram que a realeza supostamente não estava satisfeita com a forma como as notícias sobre a decisão vieram à tona. Mas, apesar dos contratempos, novas matérias dizem que o casal está firmemente olhando para frente e seu relacionamento continua forte.

Joe Quenqua, um estrategista sênior de mídia, disse à revista People na reportagem de capa desta semana que as últimas manchetes sobre o casal refletem “sérias dores de crescimento” para a marca Archewell. Mesmo em meio a tudo isso, Meghan e Harry permanecem “uma frente unida”, de acordo com uma fonte que falou recentemente com a Us Weekly. “No que lhes diz respeito, é Harry e Meghan contra o mundo”.

Outra fonte real revelou à People seu raciocínio sobre por que as coisas não foram necessariamente tranquilas para os Sussex, dizendo que “não havia necessariamente um plano de cinco anos” quando Meghan e Harry deixaram o Reino Unido depois de deixar as obrigações da família real sênior, em 2020, quando se mudaram para o estado natal de Meghan, na Califórnia.

De acordo com a fonte da People, a vida real “não era um mundo que eles desejavam para sua família”, e todas as decisões que os Sussex tomaram desde sua saída “fluem disso, por qualquer período de tempo necessário”.

Enquanto isso, quando se trata do término do contrato de Spotify de Meghan e Harry, uma fonte próxima à produção do Archetypes disse que o casal não foi criado para o sucesso com o serviço de música digital, dizendo: “Eles não receberam nenhuma apresentação formal da terra para dar o pontapé inicial, então eles já estavam em pé instável antes mesmo de a tinta secar”. Eles acrescentaram que a realeza tinha “muitas ideias e as apresentou”, mas no final das contas “as coisas aconteceram muito lentamente em ambos os lados”.

Uma fonte separada comentou com a Us Weekly sobre como os contratempos afetaram Meghan e Harry: “Harry e Meghan não conseguem acompanhar as coisas negativas que as pessoas dizem sobre eles. É implacável. Eles fazem o possível para superar isso, mas é claro que os atinge - como não atingiria?”.

“Grande parte do tempo de Harry e Meghan juntos foi para superar conflitos de todos os lados”, revelou uma segunda fonte à revista. “Eles apenas fazem isso juntos. Eles confiam um no outro para obter força e sempre confiaram”, continuou.

Felizmente, as coisas parecem estar melhorando para o casal. Afinal, Meghan assinou recentemente com a agência William Morris Endeavor, enquanto o programa de Harry na Netflix, Heart of Invictus, uma série documental sobre sua competição por veteranos e militares, está programada para sair em breve, de acordo com o streamer.

“Harry e Meghan estão se reagrupando”, afirmou o segundo informante da Us Weekly. “Eles querem descobrir como podem expandir melhor o lado do entretenimento das coisas”. De acordo com a revista, a duquesa de Sussex está até pensando em reviver seu blog de estilo de vida, The Tig, que fechou depois de ficar noiva de Harry. Aparentemente, o casal também está pensando em se mudar novamente, desta vez para Malibu. “Eles estão procurando uma casa lá”, acrescentou a segunda fonte.

“O capítulo final deles foi escrito? Absolutamente não. Hollywood adora uma reviravolta”, refletiu um executivo da indústria para a People.

