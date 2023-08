“Não sou mais ator”, após polêmicas, Rafael Cardoso teria indicado aposentadoria e se isolado em fazenda

Antes das polêmicas, Rafael Cardoso estava escalado para Amor Perfeito, mas foi retirado do elenco (Reprodução/Globo)

Após se envolver em uma série de polêmicas nos últimos meses, entre ‘cantadas’ enquanto estava casado e atitudes homofóbicas e preconceituosas, Rafael Cardoso resolveu dar um tempo na carreira e nas redes sociais.

Segundo o site ‘Extra’, amigos próximos informaram que o ator “quer fugir de confusão”. Ele teria deixado o Rio de Janeiro e ido morar em um fazendo no Mato Grosso do Sul. Além disso, ele teria dito que “não era mais ator”.

Entre as polêmicas mais recentes, foi revelado na última semana que o ator teria engravidado a psicóloga Carol Ferraz, que mora no RJ.

Segundo o site, ele tem prestado toda a assistência a mulher e teria viajado ao Mato Grosso do Sul para encontrar a família dela. Os dois também foram vistos comprando o enxoval do bebê.

Sequência de polêmicas

Antes disso, Rafael Cardoso se envolveu em outros casos. Em julho o ator participou de uma live ao lado de Nego Di onde os dois tiveram falas preconceituosas e homofóbicas contra João Guilherme, pelo fato do ator utilizar cropped.

João Guilherme é muito necessário, o menino tem consciência, tem classe. Esse sim merece sucesso .

Rafael Cardoso e o outro lá que não vou dar palco merecem o limbo https://t.co/u7BfpRAwN6 — 🐇🔥 (@Jujuespi) June 30, 2023

Em meio à isto, Gabrielle Gambine, atriz e sobrinha de Roberta Close, afirmou que recebeu cantadas do famoso enquanto ele ainda estava casado com Mari Bridi, com quem esteve casado até dezembro de 2022.

“Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque”, disse Gabrielle.

Sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine expõe mensagens trocadas com Rafael Cardoso; ator pediu desculpas Imagem: Extra/reprodução Instagram

Por mim, uma outra polêmica envolvendo o ator foi uma suposta troca de conversa com uma menor de idade, que na época tinha 17 anos e hoje tem 19. Na época o ator também era casado.

Rafael Cardoso é pai de dois filhos e, segundo informações, o terceiro está por vir.

