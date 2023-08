Reprise de Mulheres Apaixonadas: Isso aconteceu quando Fred visitou Raquel

A paixão de Fred (Pedro Furtado) por Raquel (Helena Ranaldi), sua professora na reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, vai ficar mais forte e difícil de controlar e, sem pensar nas consequências, o jovem decide ir até o apartamento dela.

Em cenas futuras da novela de Manoel Carlos, o estudante aparece de surpresa e acaba vendo a educadora machucada, mas ela prefere desviar do assunto, mesmo Fred expressando preocupação e oferecendo ajuda para qualquer problema que ela esteja enfrentando.

Mulheres Apaixonadas: Por causa de Raquel, Fred enfrenta Marcos (Reprodução/Globo)

Mas, a personagem de Helena Ranaldi afirma que só está com alguns problemas e evita falar da violência de Marcos (Dan Stulbach), que também está no apartamento. Porém, Fred é insistente, fazendo com que ela crie uma mentira, que envolve uma suposta amiga que viajou para o Rio de Janeiro.

Fred entende o recado e resolve ir embora, mas tudo fica ainda mais tenso quando o marido da professora acaba sendo notado. Na cena de Mulheres Apaixonadas, a voz do vilão aparece ao fundo e Raquel pede para que ele reserve duas gavetas para ela, indicando que está de alguma forma dividindo o espaço do apartamento com outra pessoa.

Mulheres Apaixonadas: Fred vai até a casa de Raquel (Reprodução/Globo)

Desconfiado, Marcos questiona quem é o jovem que está em sua casa e ela, mesmo apreensiva, diz que Fred é um aluno da escola que passou para tirar uma dúvida de horário.

Depois, quando o jovem deixa a casa, ele pergunta se ele é gay e Raquel nega e tenta mudar de assunto, cobrando o marido sobre sua ida a São Paulo. Ele explica que irá mais tarde, pois precisa fazer alguns telefonemas e arrumar algumas coisas antes da viagem.

