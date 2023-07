Pabllo Vittar surge jogando futebol na praia de salto agulha e web comenta: ‘Quero essa artilheira na copa’

Pabllo Vittar agitou suas redes sociais, nesta quinta-feira (6), após compartilhar um vídeo em que surge na praia jogando futebol. A cantora impressionou seus seguidores, ao aparecer correndo de salto pela areia, calçando um salto agulha e usando fio-dental.

Em clima praiano, a famosa manteve a pose com seu look all black. Com cabelos ao vento, Pabllo corre atrás da bola e procura dominá-la à beira mar. Assista ao vídeo:

A Pabllo jogando uma bolinha antes de virar #SEREIA pic.twitter.com/iJBaNktjK9 — ABEL (@AbelCaain) July 6, 2023

Na web, diversos internautas ficaram surpresos com o vídeo publicado. “Já quero essa artilheira na copa”, comentaram em sua postagem.

“O salto não afunda na areia, por que a gata tem piso pleno e sereno, ela sabe caminhar até sobre ovos, mas a galera não tá preparada pra essa conversa”, escreveu um internauta. “Perdi tudo com o vídeo jogando bola de salto”, disse outro.

Fábio Assunção conclui primeiro período na faculdade e incentiva seguidores

Após concluir o primeiro semestre da faculdade de Ciências Sociais, Fábio Assunção, o ator global de 51 anos de idade, se mostrou realizado por meio de suas redes sociais.

O ator de destaque em ‘Todas as Flores’ no Globoplay, que atualmente estuda na PUC de São Paulo, comentou sobre o processo de convivência com os colegas de classe e ainda ofereceu um conselho a pessoas de 30 anos de idade em diante.

“Teve uma pessoa que veio aqui agora [no aeroporto] falando que é educadora. Deve ter uns 35 anos. Disse que se animou a voltar a estudar e que eu tinha levado essa influência a ela”, iniciou o intérprete de Humberto em ‘Todas as Flores’.

“Acho que o conhecimento não tem que estar necessariamente relacionado ao mercado de trabalho. Você pode estudar a sua vida inteira sem que isso seja voltado a algo lucrativo ou sem que necessariamente precise trabalhar com aquilo. Isso vai somando com as trocas que você tem com as pessoas”, completou ele, ao refletir sobre sua experiência.

