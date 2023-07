Fábio Assunção abre o jogo sobre convivência com colegas após finalizar primeiro período na faculdade: “Vou dizer uma coisa”

Ao concluir o primeiro semestre da faculdade de Ciências Sociais, Fábio Assunção, o ator global de 51 anos de idade, se mostrou realizado por meio de suas redes sociais. O artista de sucesso em ‘Todas as Flores’ no Globoplay, que atualmente estuda na PUC de São Paulo, comentou sobre o processo de convivência com os colegas de classe e ainda ofereceu um conselho a pessoas de 30 anos de idade em diante.

“Teve uma pessoa que veio aqui agora [no aeroporto] falando que é educadora. Deve ter uns 35 anos. Disse que se animou a voltar a estudar e que eu tinha levado essa influência a ela”, iniciou o intérprete de Humberto em ‘Todas as Flores’.

“Acho que o conhecimento não tem que estar necessariamente relacionado ao mercado de trabalho. Você pode estudar a sua vida inteira sem que isso seja voltado a algo lucrativo ou sem que necessariamente precise trabalhar com aquilo. Isso vai somando com as trocas que você tem com as pessoas”, completou ele, ao refletir sobre sua experiência.

Leia mais:

Fábio Assunção aconselha adultos e compartilha convivência com colegas

No início do semestre, o ator foi tietado pelos alunos e teve um semestre positivo até o encerramento do ciclo. Durante o discurso do famoso, Fábio também deu um conselho valioso aos adultos com 30 anos de idade em diante. Em seguida, compartilhou como foi sua experiência com seus estudos, bem com os alunos e professores.

“Para o pessoal acima de 30 anos, até os 100 anos, estudem, porque eu vou dizer uma coisa: Esse primeiro semestre eu fui muito feliz estudando, aprendi muita coisa e não só com os professores, com os alunos também. Essa convivência me fez muito bem”, comentou o famoso.