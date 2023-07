Assassino de Mulheres de Areia? Entenda o ‘título’ de Tonho da Lua

Tonho da Lua (Marcos Frota) é um dos mais queridos personagens da reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial. Mas, o artista da praia também pode ser confundido com um assassino.

Para quem não lembra, a comparação acontece quando Da Lua tenta defender Ruth (Gloria Pires) de Raquel (Gloria Pires) e começa a apertar o pescoço da vilã da novela da Globo. Antes disso, o personagem descobre que a megera está tentando se passar pela irmã gêmea em troca de dar em cima de Marcos (Guilherme Fontes).

Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) perde a cabeça ao ver sua arte destruída (Divulgação/Globo)

Sem dó e nem piedade, o escultor vai tirar satisfação com Raquel: “Você mentiu para ficar com ele! Você roubou o noivo da Ruth! Você vai morrer, viu? Eu vou apertar seu pescoço!”, avisa ele.

Fazendo que não está entendendo nada, a personagem de Gloria Pires se faz de santa e começa a gritar: “Socorro, alguém me ajuda! Socorro! Me larga!”, vai se desesperar a gêmea má, exigindo que ele a solte imediatamente.

Mulheres de Areia: Gloria Pires aparece caracterizada como Raquel (Divulgação/Globo)

Na cena de Mulheres de Areia, o irmão de Glorinha (Gabriela Alves) grita para todos que foi enganado e que irá matar a vilã, mas ela o chama de louco e desgraçado. Porém, Donato (Paulo Goulart) aparece e salva a gêmea.

No final da novela da Globo, quem também sofre as consequências das atitudes de Tonho da Lua é Isaura (Laura Cardoso), que precisa ouvir as lamentações da filha: “Desgraçado! Devia estar num hospício! O Da Lua! Olha aqui o que ele fez! Queria me matar, tá bom? Seu Donato que me salvou. Queria me enforcar, mãe! Ele não pode ficar mais solto, não!”, afirma ela.

