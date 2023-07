Marina Ruy Barbosa veste look ousado em comemoração aos 28 anos e fãs reparam semelhança com Maisa

A atriz global Marina Ruy Barbosa completou 28 anos na última sexta-feira, 30 de junho. E, claro que a fashionista serviria um look exuberante para comemorar a ocasião, não é mesmo?

Mas, desta vez, os seus fãs e seguidores repararam na semelhança do seu look com o de outra celebridade: a Maisa. Que comemorou recentemente o seu aniversário de 21 anos, em 22 de maio. Na época, Maisa publicou uma foto com seu look icônico e Marina Ruy Barbosa chegou a comentar: “Gata”. Confira abaixo.

Mas, um mês depois, foi a vez da atriz global utilizar esse look deslumbrante para celebrar os seus 28. O look é da grife Giuseppe Di Morabito e tem detalhes em cristais, além de recortes nas laterais e na parte frontal, e Marina combinou com joias da Bulgari, marca que é embaixadora. A comemoração foi nada menos do que em uma ilha no meio do Caribe, em São Bartolomeu.

Na legenda da publicação de aniversário, a atriz escreveu: “Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo (sempre fico assim na época de aniversário!). Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo! Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada AMIGOS por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. E minha família claro! É o começo de um novo ciclo - vamos comemorar. Muito feliz!”.

Nos comentários, além de felicitações de amigos e amigas, os fãs comentaram sobre a semelhança do seu look com o de Maisa: “Parece o vestido da Maísa”, “Esse vestido é da maisaaaaaa” e “Não é igual. Mas é muito parecido! O da Marina tem amarrações de lado e o da maísa n tem”, foram alguns dos comentários.

E até a própria Maisa comentou sobre o look: “Linda! Amo esse look❤️”.

