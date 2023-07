Figurinista de ‘And Just Like That’ compartilha inspiração por trás dos looks da série

Sarah Jessica Parker em 'And Just Like That'

De vestidos de noiva a outfits com diversas sobreposições, quem é fã de And Just Like That não consegue parar de pensar nos looks da segunda temporada.

Um dos figurinistas da série, Danny Santiago, recentemente sentou-se para uma entrevista exclusiva com o site E! News para compartilhar detalhes raros sobre a moda na segunda temporada da série. Ao discutir o elenco - Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) - Santiago revelou que jura por uma regra da moda: elas devem se sentir confortáveis.

“Não acho que as vestimos de acordo com a forma como envelheceram”, disse Santiago ao site. “As mulheres podem usar o que quiserem em qualquer idade. Não acho que haja regra para nada, além do fato de que elas se sentem bem com o que estão usando”.

Santiago também explicou como o estilo pessoal se desenvolve com o tempo, acrescentando: “Você conhece melhor seu corpo à medida que envelhece e se sente mais confortável com certas coisas, como silhuetas que você sabe que funcionam melhor para você do que outras. Você tem mais confiança em si mesmo e usa coisas com as quais se sente bem”.

Ele continuou: “Você está se vestindo mais para si mesmo do que para outra pessoa”.

Santiago também compartilhou detalhes sobre a moda de Miranda na primeira temporada de And Just Like That e como ela difere de Sex and the City. “Miranda, a mudança com ela, foi que ela era advogada e agora está de volta à escola”, disse ele. “Então, ela era um pouco mais casual. Ela foi em frente e deixou o cabelo natural, e ela estava grisalha. Então, nos divertimos brincando com essa cor, dando a ela uma paleta um pouco diferente do que normalmente víamos com ela.”

