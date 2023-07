No campo musical, Shakira é uma das artistas mais influentes e a confirmação veio mais uma vez com a estreia de Copa Vacía, o seu novo dueto com Manuel Turizo.

Shakira responde se ‘Copa Vacía’ também é dedicada a Piqué

Em menos de 24 horas do seu lançamento, já quebrou recordes no Spotify tendo mais de 14 milhões de visualizações e no YouTube ultrapassou 52 milhões de visualizações, segundo a Sony Music.

Te Felicito, Music Sessions #53, TQG e Monotonía são algumas das suas canções mais recentes e assim como nelas, os fãs da colombiana acreditam que existem frases que são mais do que indiretas ao seu ex-companheiro, Gerard Piqué, como neste trecho:

“Você está sempre ocupado com tantos negócios, seria bom, meu amor, um pouco de lazer. Relaxe aqui no sofá e me dê sua atenção”. Neste trecho, os internautas entenderam que Shakira recrimina os negócios que ocuparam o tempo do ex-jogador do Barcelona durante seu relacionamento.

Após essas suposições, a colombiana publicou um reels divertido com Manuel Turizo em seu Instagram usando um filtro em que fingem estar na água.

Shakira esclareceu que “qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência”, embora ela sugira que está voltando a si mesma. Por meio de uma mensagem no bate-papo em seu Instagram, ela agradeceu aos fãs pelo apoio e aplaudiu a interpretação das mensagens ocultas do vídeo e na letra da música.

“Estou impressionada com a forma como eles analisam meus vídeos, minhas letras, minhas músicas e acertam sempre. Eles são os melhores fãs do mundo, mas os melhores. Ninguém me conhece como vocês, ninguém me entende como vocês, ninguém me apoia como vocês, vocês têm um nível de percepção que está em outro nível, o mais aguçado”, enfatizou.

Copa Vacía já está em todas as plataformas digitais. É a sexta música que Shakira lançou após terminar seu relacionamento com Gerard Piqué.

