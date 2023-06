Saiba o que o Brad Pitt fake prometeu para conseguir quase R$ 1 milhão de mulher enganada

O ator hollywoodiano Brad Pitt lida com valores econômicos aos quais nem todos têm acesso, como a recente compra de um imóvel na Califórnia, pelo qual pagou pouco menos de 40 milhões de dólares.

No entanto, esse status parece desconhecido para uma mulher de Granada, na Espanha, que acusa um falso Brad Pitt de ter aplicado um golpe nela de 170 mil euros (R$ 894 mil na cotação do dia).

Brad Pitt fake dá golpe quase milionário em mulher espanhola

Segundoo jornal espanhol El País, uma mulher - que não quis ter a identidade revelada - manteve conversas virtuais com um homem que estava se passando pela estrela de cinema, Brad Pitt, e chegou a transferir quantia quase milionária como investimento de um filme que participaria junto à celebridade.

Antonio Estella Aroza, advogado da mulher, informou que tudo começou no início de 2022, quando sua cliente entrou em um grupo de fãs do ator pelo Facebook. Até que um dia, o suposto Brad Pitt acabou conversando com a vítima pela rede social e seguiram conversando por um longo período.

A comunicação com o falso Brad Pitt começou a ser mais frequente, ao ponto de “começarem um relacionamento”, com o impostor prometemdo que ela participaria de um de seus filmes, mas, em troca de uma quantia em dinheiro que precisava para “iniciar o projeto”.

“[Os golpistas] são profissionais, marcam tempos, sabem quando dar amor, quando não responder”, explico o advogado, acrescentando que após prometer à vítima que visitaria a Espanha, aproveitou para pedir dinheiro por meio de transferência bancária.

As fotos com mensagens personalizadas do falso Brad Pitt

Na tentativa de continuar com sua mentira, o falso Brad Pitt enviou fotos para a vítima em tapetes vermelhos, eventos e até fez montagens com a foto da estrela de Hollywood para enviar mensagens personalizadas.

Brad Pitt fake Twitter

“Querida, eu realmente te amo e prometo retribuir bem. Querida, eu ainda te amo e ainda estou aqui para você”, diz uma das mensagens junto a fotografia de Brad Pitt.

Por fim, vendo que as promessas do ator não foram cumpridas, no último mês a vítima percebeu que não se passava de um golpe e apresentou queixa por fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro ao tribunal de Granada, na Espanha.

