Essas são as indiretas que Shakira teria dedicado a Piqué em seu novo single, ‘Copa Vacía’

Tudo o que Shakira faz tem se tornado o centro das atenções nos últimos tempos e com o seu mais novo single não seria diferente! Os fãs da colombiana aguardavam ansiosamente a hora da estreia de Copa Vacía, música que a cantora lançou junto com Manuel Turizo e da qual alguns trechos já haviam vazado.

No vídeo, Shakira aparece como uma sereia sedutora que protagoniza uma história de desgosto com Turizo. A composição foi obra da colombiana, como explicou o artista há alguns meses. “O assunto não é bem meu, é dela. Ela é quem decide quando quer tirar”, comentou em declarações ao Los 40.

Shakira e Manuel Turizo em Copa Vacía

O single, que já acumula mais de 3,5 milhões de visualizações no YouTube (estreou há menos de doze horas), foi analisado pelos fãs fiéis da artista que novamente perceberam algumas alusões que podem ser entendidas como um recado ao ex da artista, Gerard Piqué.

Frases como “você está sempre ocupado com tantos negócios / Te faria bem, meu amor, um pouco de lazer” ou “Fico querendo mais / E querendo beber de um copo vazio” voltaram a ser vistas como indireta ao ex-jogador de futebol, que agora está focado nos negócios com sua empresa e iniciou um novo relacionamento com Clara Chía.

Na música, ela também fala sobre “tentar consertar” um relacionamento que não está dando certo e ressalta que “não quer tentar com outra pessoa”.

Esta canção surge após a estreia de Acróstico, uma canção que a intérprete dedicou aos seus filhos Milan e Sasha, com quem iniciou uma nova etapa da sua vida em Miami.

Confira a letra completa, em espanhol:

Copa Vacía

Lo ves asía este ritmo no puedo seguirya no sé qué más hacerpara obtener más de tiporque no quierescuando yo quieroestás más fríoque el mes de eneropido calor y no das más que hielo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacíaHace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre tan ocupado con tanto negocio,te haría bien, mi amor, un poquito de ocioRelájate aquí en el sofá y dame tu atención

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oídoSuelta el teléfono, usa tu mano conmigoSé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacíaHace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Como si no sintiera nadaahora me miras tan diferentey yo nadando contra la corrienteme tienes en la calle buscandocon qué llenar este vacío que se sienteyo no soy mecánicopero trato de arreglarlo y no funcionareanimando un corazón que no reaccionano quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacíaHace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Tus besos son de agua saladabebo y no me cala nadate espero y me desilusionasy así no funcionapero no quieres cuando yo quieroestás más fría que el mes de enerote doy calor pero tú siempre hielo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacíaHace rato tengo sed de ti, yo no sé por quéQuedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah