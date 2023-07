Este foi o real motivo pelo qual Marcos Mion não levou o filho Romeo para a viagem em família à Israel

Através de sua conta no Instagram, o apresentador Marcos Mion, que está de férias com parte da família em Israel, publicou ontem (2) um vídeo explicando o porquê não levou o filho Romeo, de 18 anos, à viagem.

Em parte da legenda, Mion escreveu: “Esse é um vídeo longo, MUITO íntimo, com muita exposição da nossa intimidade, das minhas vulnerabilidades como pai, mas é um vídeo necessário. Feito com muito carinho e amor”.

Durante seu relato, o famoso explicou que Romeo, que é autista, está acostumado a uma determinada rotina, e que a exposição ou uma quebra desta pode gerar certos conflitos e até mesmo pânico.

“Todo dia da semana é igual ao da semana seguinte. Saber o que acontece na segunda é o que vai acontecer na segunda que vem, e na outra, e assim por diante, sem mudança nenhuma. E essas coisas não existem numa viagem. Então tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz o esperado, gera pânico, estresse e crise”, narrou o apresentador.

No vídeo, Mion explicou que durante os anos o filho evoluiu bastante e que o jovem frequentemente uma tensão para se encaixar socialmente. “O que vocês veem no meu Instagram, é que ele dominou com maestria: ser hiper simpático, doce, dar um sorriso carinhoso, perguntar como vai, demonstrar interesse no próximo. O que ele faz para conseguir isso é, principalmente, o poder de controlar, não ser surpreendido, ou seja: ele domina com a rotina do dia”.

Atualmente, Marcos Mion está acompanhado dos outros dois filhos, de 13 e 14 anos, e da esposa, Suzana, na viagem à Israel.

Veja a seguir o vídeo compartilhado pelo apresentador do Caldeirão. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

