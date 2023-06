Saiba os 3 razões para Shakira não ter deixado os filhos irem ao casamento do irmão de Piqué

O jornalista Jordi Martin revelou em seu canal no YouTube os supostos motivos que a artista colombiana teria para não permitir que os seus filhos, Milan e Sasha, fossem ao casamento de seu ex-cunhado, Marc Piqué, no último sábado, 24 de junho.

As verdadeiras razões pelas quais Shakira não deixou os filhos irem ao casamento do tio

“Primeiro motivo: Shakira já estava jogando”, disse Martin em seu canal do YouTube, comentando ainda sobre o acordo de custódia que existe entre Shakira e Gerard Piqué. Bem, de acordo com a mídia espanhola, a cantora tem que passar 70% das férias escolares com as crianças e Piqué os 30% restantes.

A segunda razão que Shakira teria para não deixar os filhos irem ao casamento é que “em hipótese alguma ela queria que eles encontrassem com Clara Chía”.

Mas, segundo Martin, a cantora teria ainda um terceiro motivo, “e o mais importante”, para não ter dado permissão para que Milan e Sasha estivessem em um dos dias mais importantes para a família do pai: Shakira está decepcionada com a ex-cunhada María Valls.

“Shakira está muito decepcionada com sua ex-cunhada, María Valls, esposa de Marc Piqué”, revelou Jordi, em seu novo vídeo. Apesar de “Shakira e María Valls sempre terem tido um excelente relacionamento, a artista teria se sentido traída pela ex-cunhada”, continuou ele. “O que Shakira interpreta é que María a traiu no verão passado quando descobriu que Piqué tinha um relacionamento com Clara Chía e escondeu isso dela”, disse o paparazzi.

“Shakira naquele momento decidiu cortar sua relação com Marc Piqué e sua parceira María Valls e é por isso que ela também não gostaria muito que seus filhos comparecessem a esse casamento”, acrescentou o fotógrafo.

A família de Piqué escondeu suas infidelidades

Vários meios de comunicação espanhóis concordam que alguns membros da família de Gerard Piqué supostamente o ajudaram a esconder sua infidelidade. A jornalista Laura Fa, do podcast Mamarazzis do El Periódico de Catalunya, garantiu que a mãe de Piqué, Montserrat Bernabeu, o ajudou a esconder seu relacionamento com Clara Chía antes que se tornasse público.

“Enquanto Shakira chorava no ombro da sogra e (dizia) ‘estou muito mal’, a sogra foi cúmplice em esconder esse novo relacionamento”, revelou a jornalista. Agora Jordi revelou que a ex-cunhada de Shakira supostamente também sabia e teria escondido da cantora.

Leia também: