Inusitado? Saiba o lugar em que Zé Felipe revelou ter feito sexo com Virginia

Zé Felipe revela o lugar "mais estranho" em que teve relação com sua esposa Imagem: reprodução Instagram (@virginia)

Na tarde do último domingo, 25 de junho, o influenciador Lucas Guedez abriu a caixinha de perguntas dos seus stories do Instagram para que seus seguidores tirassem dúvidas sobre o casal Zé Felipe, de 25 anos, e Virginia Fonseca, de 24.

E, uma pergunta que acabou viralizando foi sobre o lugar mais estranho que o casal já havia tido relações sexuais. Na hora, o amigo de Virginia ainda tentou “chutar” uma resposta, dizendo: “escada de emergência”. Mas, logo o cantor sertanejo cortou o amigo dizendo: “Não, acho que foi quando eu comi a Virginia dentro de uma piscina uma vez em uma viagem”, disse o marido da influenciadora.

🚨SOCORRO! Perguntaram para a Virgínia e o Zé Felipe qual o lugar mais estranho que eles já fizeram s3x0 e ele respondeu: pic.twitter.com/gQrbhzhCHd — Butina Sertaneja (@ButinaSertaneja) June 26, 2023

Chocado, Lucas Guedez ainda perguntou: “Zé Felipe! Quer que eu apague?”, mas o casal não pareceu se importar, então, o influenciador seguiu para a próxima pergunta: “Quem tem mais fogo?”. No mesmo momento, Virginia apontou para o marido.

Ainda seguindo a caixinha de perguntas de Lucas Guedez, o casal respondeu sobre qual dos dois gasta mais:“Virginia gasta mais do que eu, mas quando eu gasto é uma paulada”, respondeu Zé. “Você gasta pra você ou pra ela?”, perguntou Lucas. “Eu gasto pra ela”, acrescentou o filho de Leonardo. Então, Virginia se defendeu: “E eu também, quando eu gasto é uma paulada pra ele”.

Virginia vende experiência em leilão do Neymar por mais de 700 mil

Virginia Fonseca ofereceu como experiência para o leilão do Neymar, na última semana, uma viagem para o Rio de Janeiro no jatinho particular ao lado dela e de sua sogra, mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha.

O valor arrematao surpreendeu a todos! O lance mínimo era de R$ 20 mil reais, mas chegou em um valor de R$ 735 mil, arrematados pelos médicos William Pires, Guilherme Scheibel e Thiago Paoliello.

