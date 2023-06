Ana Maria Braga expõe ‘roubo’ no estúdio do Mais Você: “cheguei hoje e tinha sumido”

Reprodução Ana Maria Braga, Felipe Andreoli e Tati Machado no Mais Você desta segunda-feira (Gshow)

O programa Mais Você desta segunda-feira, 26 de junho, começou de maneira diferente. Enquanto Louro Mané abriu o matinal cantando ‘Aquele Abraço’, de Gilberto Gil, em homenagem aos seus 81 anos celebrados hoje, Ana Maria Braga começou o programa em um lugar diferente: diretamente da horta que fica na área externa do estúdio da Globo.

Após falar o pensamento do dia e cair na risada com seu parceiro Louro Mané, a apresentadora recebeu Felipe Andreoli e Tati Machado dpara falar sobre uma abobrinha gigante que colheu no local. E foi aí que ela revelou que a abobrinha havia sumido!

“Chegamos aqui hoje de manhã e a abobrinha tinha sumido”, afirmou Ana Maria. “Ouvi no corredor alguém falando: ‘Roubaram a abobrinha da Ana Maria Braga’”, concordou o apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli, os dois seguiram rindo junto de Tati Machado e Andreoli ainda disse que checaria se a abobrinha teria sido feita para o almoço dos funcionários da emissora.

10:30 da manhã e já tô sabendo do "sumiço" da abobrinha italiana gigante, verduras e outros legumes do programa Mais Você 🗣️🗣️🗣️ #MaisVocê pic.twitter.com/Jdu2XsNjH6 — Diogo Lamarque (@diogolamarque) June 26, 2023

A apresentadora continuou: “Tinha uma abobrinha linda, enorme e grande. Uma abobrinha italiana gigante, diferenciada. Pegamos uma que já estava no ponto”, afirmou, antes de contar a quem estava assistindo que ela já não estava mais no local, pois havia sumido.

“Ai como era grande”, brincou Ana Maria, enquanto Tati dava risada dizendo: “saudades”. Quem continuou a brincadeira foi o apresentador do programa de esportes: “Ela era anatômica, com o tamanho perfeito, gostosa de manusear, né?”, antes de completar: “Eu tenho uma abobrinha parecida lá em casa, tô sentindo que tem 1,4 kg”.

Os três continuaram andando pela horta de Ana Maria Braga mostrando outros legumes e hortaliças presentes no local, mas o mistério da abobrinha gigante não foi desvendado.

