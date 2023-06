Seu Jorge fala sobre paternidade e polêmica com nome do filho: “Primeiro brasileiro Samba” Imagem: reprodução Instagram (@seujorge)

Samba, filho caçula de Seu Jorge com Karina Barbieri, está completando cinco meses, e o artista falou como é a paternidade aos 53 anos. “Preciso colaborar, tem que ajudar. É uma felicidade muito grande”, diz.

Seu Jorge, que também é pai de Flor Maria, Luz Bella e Mariana Jorge, frutos de outras relações, comenta que o bebê é bem tranquilo. “Ele é uma figuraça. Ele só ri, não chora. Quando precisa de uma coisa só dá uma reclamadinha, mas não chora. É uma figura”.

Polêmica com registro

O artista também relembrou a polêmica com nome do filho. Primeiro, o cartório não queria liberar o nome ‘Samba’, mas depois tudo foi resolvido.

“Foi uma felicidade poder batizar meu filho com o nome Samba. Não é o primeiro samba do Brasil, mas é o primeiro brasileiro Samba deste país”.

“Todo mundo sabe que todo dia é dia de mãe. Dia de levantar cedo, de levar o filho/a na escola, de cozinhar, lavar, passar e etc…De sair pra trabalhar, todos os dias, deixando pra traz a família em busca de sustento. Todo dia, nossa mãe deposita uma energia Marvel em todos os minutos desde que acorda até a hora de dormir. Muitas mulheres atravessam uma fase bastante intensa, que é quando se tem um bebê pequeno que exige cuidados o tempo todo. Hoje quero expressar minha gratidão por vc ser mãe do nosso bebê. Sua dedicação a nos e algo fora de série. Nosso filho tem muita sorte de ter vc como mãe. E eu desfruto desta mesma sorte. Mas não é só da mãe que quero falar, mas também da mulher que habita em você. Mulher que não está pra brincadeira quando o assunto é compromisso e dedicação. Te amo muito e agradeço demais a Deus por sua vida e por toda alegria de estar a seu lado nessa aventura, que está apenas começando com nosso Samba. E que Deus me permita viver assim do seu lado assistindo você na sua linda maternidade. Conte comigo para tudo. Estarei com você em todos os momentos. Feliz dia das mães para todas as mães dedicadas e cheias de amor como você. Te amo, Samba Mother”.

