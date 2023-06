Sylvester Stallone tem três lindas filhas: saiba quem são e ao que se dedicam

Além de ser reconhecido mundialmente por suas atuações em emblemáticas sagas cinematográficas como Rocky e Rambo, o ator Sylvester Stallone é também um orgulhoso pai.

Os maiores, Sage e Seargeoh, nasceram do seu primeiro casamento com Sasha Czack. Enquanto isso, as menores, Sophia, Sistine e Scarlet, são frutos do seu amor com a sua atual esposa, Jennifer Flavin.

De seus herdeiros, suas filhas são as que sempre chamam a atenção pela sua beleza, carisma e sua relação com o seu pai, que admite ter sido um melhor pai para elas do que para os seus filhos mais velhos.

“Sou um pai e marido muito melhor agora do que eu poderia ter sido antes. Às vezes penso que todos os homens deveriam esperar até os 50 para se estabelecerem”, disse ao Women’s Day.

“Você percebe que não é o seu trabalho e os sucessos que contam, mas sim o tipo de vida que você leva para si mesmo e para as pessoas que te conhecem”, garantiu o ator na conversa em 2007.

Quem são Sophia, Sistine e Scarlet, as filhas de Sylvester Stallone?

Suas três princesas também são protagonistas de muitas de suas postagens em seu perfil no Instagram, nas quais não hesita em expressar seu amor e se declarar “muito sortudo” por tê-las.

Se ainda não as conhece, aqui vamos contar-lhe tudo o que se sabe sobre Sophia, Sistine e Scarlet, as três lindas filhas de Sylvester Stallone que se tornaram celebridades nas redes.

Sylvester Stallone es muy unido a sus tres hijas | (Instagram)

Sophia Rose nasceu em 27 de agosto de 1996 em Miami. Ela veio ao mundo com uma malformação cardíaca e teve que ser operada aos dois meses de idade e novamente aos 16 anos de idade.

Atualmente, Sophia tem 26 anos e desfruta de ótima saúde. Em 2019, ela se formou na Universidade do Sul da Califórnia em Comunicação e Empreendedorismo. Agora, ela se dedica ao podcast ‘Unwaxed com Sistine’.

Além disso, a jovem é amante da literatura e dirige o seu próprio clube de leitura no Instagram chamado Favorite Book Club desde 2021. A conta já acumula mais de 20 mil seguidores.

De acordo com a mãe, ela é quem mais se parece com seu pai. "Eles são cúmplices e têm o mesmo modo de pensar e até os mesmos gestos... Sophia é o grande amor da sua vida!", disse Flavin para Paris Match.

Sophia Rose Stallone tem quase dois milhões de seguidores no Instagram (Instagram)

Sistine Rose chegou à vida dos seus pais em Los Angeles dois anos depois que sua irmã. Mais precisamente, no dia 27 de junho de 1998. Ela herdou as paixões dos seus pais, pois é modelo e atriz.

Ela começou seguindo os passos de sua mãe. Em 2016, ela assinou com a IMG Models. Desde então, ela desfilou para marcas como Chanel e liderou photoshoots para revistas como Elle.

Na atuação, a jovem estreou com um papel em 47 Meters Down: Uncaged (’Medo Profundo: O Segundo Ataque’, em português) em 2019. Seu segundo papel foi em Midnight in the Switchgrass (Meia-Noite no Switchgrass), de 2021, onde atuou com Bruce Willis e Megan Fox.

A estrela de 24 anos disse que não gosta tanto de atuar quanto de modelar e que seu pai a ajudava a ler para suas audições, mas seu empresário recomendou que ela não o fizesse por conta da voz reconhecível do pai.

Ao lado de tudo isso, Sistine não descuida de sua educação. Por isso, em 2018, ela também entrou na Universidade do Sul da Califórnia para obter um diploma em Comunicações.

Sistine Rose Stallone tem mais de um milhão de seguidores no Instagram (Instagram)

Rosal Escarlate Stallone

A filha mais nova de Sylvester Stallone é Scarlet Rose. Flavin a deu à luz em 25 de maio de 2002 em Los Angeles. Hoje, ela tem 21 anos e se formou no ensino médio há dois anos.

"Scar" é a mais discreta de suas irmãs e parece ter herdado a paixão do seu pai pelo atletismo. E é que, em 2016, ganhou a sua divisão numa corrida de velocidade.

Além disso, a jovem também quer ser uma estrela de cinema e está no caminho certo para conseguir. Ela fez sua estreia como atriz ao lado de seu pai no filme ‘Caminho para o Sucesso’, em 2014.

Após sua estreia, ele não voltou a atuar até o ano passado no papel de Spencer em Tulsa King. Na série, ele trabalhou novamente com Sylvester, que acredita que ele tem o que é necessário para o sucesso.

"Todas as minhas filhas são lindas e todas têm suas especialidades. Mas Scarlet é a que mais se mostra inflexível ao perseguir o trabalho de um dramaturgo maravilhoso", compartilhou com o USA Today.

Scarlet Rose Stallone tem cerca de 800 mil seguidores no Instagram (Instagram)

É preciso destacar que as três irmãs são muito unidas e compartilham muitas coisas, como sua paixão pela moda, o seu talento para modelar, seu amor pelos animais e o título Miss Golden Globe 2017.