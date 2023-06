Saiba o valor das férias de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Além do futebol, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estabeleceram-se como um dos casais mais invejados do momento. Juntos, eles compartilham uma vida de momentos e viagens deixando muitas pessoas curiosas com o valor gasto pelo casal nestas escapadas. Neste momento, ambos estão desfrutando de férias felizes em família.

Com esta viagem, o casal afastou os rumores relacionados com uma possível separação. Os fãs do reality show “Sou Georgina” manifestaram em diversas ocasiões que o casal tinha problemas devido à ausência da figura paterna. Está mais do que claro que o jogador tem muitos compromissos a nível do futebol, mas também fica claro o profundo amor que sente pela sua companheira de vida.

No Instagram do jogador, foi publicada uma foto dos dois juntos, enquanto na conta oficial de Georgina temos um carrossel de fotos, onde alguns detalhes são compartilhados.

Os seguidores do casal deixaram mensagens nas redes sociais: “A minha cara metade parece tão legal!”, “A família mais doce do mundo! Aproveitem as suas férias com muito amor”, são alguns dos comentários dos internautas.

Quanto custam as suas férias?

É de conhecimento público que a fortuna de Cristiano Ronaldo ultrapassa os mil milhões de dólares. Por sua vez, as férias em família são estimadas em mais de 14.000 euros. O iate no qual eles desfrutam tem um valor de USD 6 milhões e é uma embarcação privada da família desde meados de 2020, quando ele era jogador da ‘Juventus’.

Na época da aquisição do iate, o jogador viajou para Viareggio, na região da Toscana, para visitar a fábrica da Azimut e fechar os detalhes da embarcação. Uma de suas principais características é que ela conta com uma impressionante suíte principal com vidro panorâmico, o que permite apreciar uma vista única e espetacular.

