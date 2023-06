Momento família: Arthur Aguiar é clicado ao lado de Maíra Cardi e Thiago Nigro

O ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar foi visto junto pela primeira vez após a separação. A responsável por unir os dois foi Sophia, que celebrou sua primeira festa junina na escola.

Conforme publicado pela Quem, Maíra estava acompanhada pelo noivo, Thiago Nigro, quando se encontrou com o ex-marido, Arthur Aguiar. O reencontro aconteceu durante a festa junina de Sophia, de 4 anos.

Desde o anúncio oficial de sua separação, em outubro de 2022, Maíra e Arthur não foram mais vistos juntos publicamente, mas abriram uma exceção para celebrar a festa junina ao lado da filha.

O registro foi compartilhado no Instagram, e mostra o momento em que Arthur aparece abaixado ao lado da filha enquanto Maíra e Thiago, abraçados, observam a interação entre os dois.

Na ocasião, Sophia pode ser vista usando um vestido típico nas cores azul e rosa, com os cabelos soltos. Até o momento, imagens oficiais da festa junina foram publicadas no perfil de Sophia, onde ela aparece nos registros abraçada com o pai.

Os demais registros da família foram feitos por outros convidados que estavam presentes na celebração.

Novo amor

Depois de Maíra Cardi assumir um novo relacionamento, com Thiago Nigro, foi a vez de Arthur Aguiar seguir em frente.

No último dia 13 de junho o vencedor do BBB22 anunciou publicamente seu relacionamento com a empresária Jheny Santucci. A oficialização veio por meio de uma publicação realizada nos stories de Arthur.

O novo casal foi flagrado pela primeira vez durante um show do cantor Gusttavo Lima, e em seguida fizeram sua segunda aparição pública durante um evento da NBA em São Paulo.

Jheny Santucci é dona de empreendimentos voltados para a área da beleza, como clínicas de estética e salões de cabeleireiro que atendem diversas celebridades

