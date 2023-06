De pijamas, Preta Gil canta parabéns e comemora 81 anos do pai, Gilberto Gil

De pijama florido, Preta Gil gravou um vídeo para o Instagram onde canta parabéns ao pai, o cantor Gilberto Gil, que completou 81 anos, com direito a bolo e a velinha.

Neste domingo, ela, o pai e a família se apresentaram no Festival Turá, no Ibirapuera, em São Paulo, e a comemoração do pai se deu logo após o show. “Parabéns agora meia noite depois de um showzaço em SP!!!! VIVA MEU PAI MEU REI MEU AMOR !!! 81 anos.”

“Um dia, quem sabe, serei ancestral. Por enquanto, estou aqui. Por isso, tenho aqui minha família enorme”, disse durante o show, onde além de seus familiares ele convidou Beto Lee, filho de Rita Lee, para cantasr ‘Ovelha Negra’.

Ainda tratando de um agressivo câncer de intestino, a cantora só voltou aos palcos recentemente, com o aval dos seus médicos e com a condição de que descanse bastante e não se exponha muito ao contato com outras pessoas.

Muito alegre e sendo muito aplaudida pelo público que compareceu ao festival, Preta não se conteve: “Sou Preta Maria, bissexual, tratando um câncer, vou me curar, sou filha de um Imortal, Gilberto Gil”, gritou para o público.

Preta cantou, se divertiu e brincou com o público, dizendo para quem quisesse ouvir que estava solteira e que gostaria de fazer um trisal.

LEIA TAMBÉM: “É difícil cair a ficha”, diz Simony sobre desaparecimentos dos focos de câncer

Logo após receber a notícia do câncer, em janeiro, a cantora deve que lidar com notícias que passaram a circular na Internet sobre a traição do ex-marido, que culminou com a separação do casal.

“Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada”, desabafou a cantora após a separação.