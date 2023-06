“A maior de todos os tempos” Chefão do UFC revela que luta entre Musk e Zuckerberg pode ser a mais rentável

Um simples tuíte desencadeou uma das mais épicas brigas da história moderna que pode sair das redes sociais e se tornar real.

A discussão entre Elon Musk e Mark Zuckerberg por um novo aplicativo que a Meta tem planejado para competir com o Twitter pode parar no octógono e se tornar uma das lutas mais épicas da história do UFC.

Entenda início da discussão

Em primeiro lugar, o novo dono do Twitter respondeu de forma sarcástica, sobre a possibilidade de um novo aplicativo, que não podia esperar para estar exclusivamente sob o comando do Zuck.

Um usuário da rede respondeu Musk, apontando que o criador do Facebook faz jiu-jitsu.

Elon Musk Getty imágenes (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

“Estou pronto para um combate na jaula, se ele estiver”, respondeu o homem mais rico do mundo. Contudo, a resposta de Musk não passou despercebida, pois o CEO da Meta respondeu solicitando um local.

Como conclusão deste possível duelo, ambos concordaram que Las Vegas poderia ser o local onde o combate aconteceria.

“Tenho este grande movimento que eu chamo ‘A Morsa’, onde eu simplesmente me deito em cima do meu oponente e não faço nada”, acrescentou o bilionário do Twitter.

Mark Zuckerberg Getty imágenes (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

É rentável?

Dana White, presidente da UFC, comentou que esta seria a maior luta da história. “Maior que tudo o que já foi feito e que quebraria todos os recordes de Pay-Per-View. Estes garotos arrecadariam centenas de milhões de dólares para a caridade e você não precisa ser fã de lutas para estar interessado nessa luta. Todos queriam ver isso”, disse o chefão à TMZ.

“A maior luta de todos os tempos foi Floyd Mayweather contra Conor (McGregor) e eu acredito que isso pode triplicar o que foi arrecadado. Não há limites sobre o que isso (a luta) pode arrecadar”, completou.

White revelou que teve uma conversa com os dois na noite da última quarta-feira (21) e foi aí que Musk e Zuckerberg destacaram que estão falando a sério sobre ter um evento de luta em Las Vegas.

