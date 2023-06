Na manhã desta sexta-feira (16), Viih Tube fez um desabafo em seu Instagram sobre a rotina de ser mãe.

A mãe de Lua, de dois meses, revelou que passou por um apagão durante a madrugada e está se sentindo no limite da exaustão.

“Bom dia, gente, estou um caco, para vocês terem uma noção, nem lembro o que aconteceu, deu um apagão na minha cabeça, cheguei no limite da exaustão. Mais ou menos 1h30 da manhã, o Eli e a babá, que é um amor, perceberam que eu estava destruída, e falaram: ‘A Viih não está aguentando’, eu não respondia, não falava, estava esquisita.”

A influenciadora também disse que a filha não estava passando bem. “Não era fome, e aí eles disseram: ‘Deixa com a gente’. Eu simplesmnete apaguei, não lembro nem de ter deitado na cama. Apaguei, acordei agora. O meu instinto de mãe diz que é alguma coisa, vou descobrir. Tenho que ser se é refluxo, ou a vacina, que soltou muito o intestino dela, mas ela conseguiu dormir bem. Agora ela acordou, mas porque era para acordar. O choro agora é de fome.”

“Cheguei no limite da exaustão”, revela Viih Tube sobre maternidade Imagem: reprodução Instagram (@viihtube)

Viih Tube revela como funciona rotina de sexo com Eliezer

Recentemente a ex-BBB, que mostra tudo da roina como mãe, também abriu o jogo e explicou como está sua vida sexual desde que a bebê nasceu. Ela começa explicando que essa é uma fase difícil para a mulher e pede a compreensão dos homens.

“Não achem que não vai mudar. Vai mudar! Pais, entendam, respeitem o tempo das mulheres de vocês. É um processo, não tem como querer que seja igual, sendo que sua vida não é mais a mesma”.

“Minha filha dorme no meu quarto e eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto. São só em momentos que ela está com a vovó, quando ela está com alguém. Só dá para ser assim quando ela está acompanhada de alguém, aí você consegue ter um momento de intimidade com seu marido, meio que agendado, sabe?”.

Após nascimento da filha, Viih Tube revela como funciona rotina de sexo com Eliezer Imagem: reprodução Instagram (@viihtube)

