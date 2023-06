Cameron Diaz mostra sua geladeira cheia apenas de salada e vinho branco

Cameron Diaz (Stuart C. Wilson/Getty)

Cameron Diaz revelou aos seus seguidores o que ela guarda na geladeira de sua casa. A atriz de 50 anos deixou os seguidores saberem mais sobre sua alimentação ao mostrar em sua conta do Instagram que a sua geladeira está cheia de saladas e vinho branco.

A sua coleção é uma parte da sua linha de vinhos, chamada Avaline.

"Quando se trata de comidas no verão, eu sempre anseio por algo fresco e fácil, e adoro uma boa salada", disse a protagonista de Charlie's Angels, que anunciou que se associou à marca Goop de Gwyneth Paltrow.

Ele indicou que esta associação lhe permitirá preparar "saladas perfeitas, deliciosas e crocantes".

Em seu texto que acompanha o vídeo, a atriz disse estar empolgada com essa nova parceria, que vai harmonizar perfeitamente com seu novo vinho Avaline Sauvignon Blanc. Ela garantiu que isso lhe permitirá lançar sua salada de verão favorita.

A geladeira de Cameron Díaz está cheia de saladas e vinhos (Foto: IG @camerondiaz)

“[A salada] Está cheia de grandes sabores e crocante, com alface gema crocante, salada de manga doce e picante, ervilhas crocantes, cenouras, pepinos, ervas frescas, fatias de abacate, e servido com um lado de arroz com castanhas confitadas, e vinagrete de castanhas limpa e certificada. Você vai adorar!”, disse a artista de Hollywood.

Page Six lembrou que Cameron Diaz lançou sua linha de vinho em 2020, em parceria com sua amiga Katherine Power. São vinhos orgânicos, tintos, brancos e rosados, tanto em garrafas quanto em latas.

Gostosa de comer e bem saudável

Em sua conta do Instagram, Díaz mostra que ela gosta de comer bem de forma saudável.

Nesta rede social, há muitos posts dela provando saladas, sempre acompanhadas de seus vinhos em diferentes apresentações. Ela não só come, mas também se mostra desinibida, cozinhando em sua linda e grande cozinha com bancadas de mármore.

A artista, que se tornou uma das mais bem pagas de Hollywood, esteve longe da telona por um tempo. Ela voltou neste ano para protagonizar Back in Action, da Netflix, ao lado de Jamie Foxx.